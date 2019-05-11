Türk boylarından Taşdelen'e Türkmen kefiyesi

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'e, sivil toplum kuruluşlarının kutlama ziyareti devam ediyor. Türk Boyları Federasyonu Genel Başkanı Durhasan Hoca, makamında ziyaret ettiği Taşdelen'in omzuna Türkmen kefiyesi bağlayarak kutladı.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, seçimlerin ardından sivil tolum örgütleri temsilcileri ile makamında buluşmaya devam ediyor. Taşdelen'i tebrik eden ziyaretçiler kendisini kutlayıp başarılı bir yeni dönem geçirmesini dilediler.

Ziyarette Başkan Taşdelen'in omzuna Türkmen kefiyesi bağlayan Türk Boyları Konfederasyonu Genel Başkanı Durhasan Hoca ve beraberindeki heyet ayrıca kırçiçekleri sunarak başarılı bir dönem daha geçirmesini dilediler. Siyasette genç ve dinamik başkanların bir çığır açtığını dile getiren Durhasan Hoca, Taşdelen'in belediyecilikte önemli adımlar attığını söyledi. Ülke gündemi üzerine sohbet edilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Taşdelen, sivil toplum örgütlerinin de katkılarıyla güzel projelere imza atmaya devam ederek ülke geneline örnek olmaya devam edeceklerini belirtti.

Taşdelen ayrıca, Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Halil İbrahim Seyfi, TMMOB Makine Mühendisleri Odası Başkanı Yunus Yener ile Ankara Şube Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Özkalender ve yönetim kurulu üyelerini de makamında konuk etti.