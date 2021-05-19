Türk dalga sörfü milli takımı olimpiyat kapısında

29 Mayıs - 6 Haziran tarihleri arasında El Salvador'da gerçekleştirilecek olan Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi Tunç Üçyıldız, Yasin Pehlivan, Aleyna Hadımoğlu temsil edecek.

İlk etabı Japonya'da geçtiğimiz sene yapılan olimpik kota mücadelesinde Milli Takım'ın final etabına katılmaya hak kazanmıştı.

Milli Takım Kaptanı Tunç Üçyıldız konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ‘Bakanlığımızın ve federasyonumuzun desteği sayesinde ilk defa 2012'de Türkiye Şampiyonası ile meşalesini yaktığımız Dalga Sörfü sporunda kısa zamanda çok yol kat ettik. Bu final etabında da amacımız ülkemize olimpik kota kazandırmak, sporun gelişimi ve yeni nesiller için çıtayı en yukarılara taşıyabilmek. Çıktığımız bu yolda bize destek olan tüm yetkililere ve Türkiye'deki tüm sörf severlere teşekkür ederiz” diye konuştu.