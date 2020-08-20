İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Türk Deniz Kuvvetleri, Oruç Reis'e refakati sürdürüyor

Milli Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz’deki yetki alanlarında araçtırma yapan Oruç Reis gemisine, Türk Deniz Kuvvetlerine ait fırkateyn ve korvetler ile refakate devam edildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'deki yetki alanlarında araçtırma yapan Oruç Reis gemisine, Türk Deniz Kuvvetlerine ait fırkateyn ve korvetler ile refakate devam edildiğini duyurdu.



Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Türk Deniz Kuvvetlerine ait fırkateyn ve korvetler, ülkemizin Doğu Akdeniz'deki yetki alanlarında araştırma yapan Oruç Reis gemisine refakat ve koruma görevine kararlılıkla devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.