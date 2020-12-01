Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından Türk diasporasındaki geleceğin gazetecileri, iletişimcileri ve sinemacılarını desteklemek amacıyla hayata geçirilen “Türk Diasporası Medya Ödülleri” yarışmasının kazananları belli oldu.
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından Türk diasporasında medya alanında ortaya koyulan özgün ve nitelikli çalışmaları teşvik etmek ile geleceğin gazetecileri, iletişimcileri ve sinemacılarını desteklemek amacıyla gerçekleştirilen “Türk Diasporası Medya Ödülleri” yarışmasının kazananları belli oldu. 1 Mayıs 2020-18 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen başvuruların ön değerlendirme süreci 28 Eylül 2020 tarihinde tamamlanarak başvuru sahiplerinin e-posta adreslerine olumlu ve olumsuz bilgilendirmeler yapıldı. Ön değerlendirme sürecinin ardından ise belirlenen eserler seçici kurul üyeleri tarafından şartnamelerde belirtilen temel kriterler çerçevesinde değerlendirilerek ödül almaya hak kazanan eserler tespit edildi.
Dereceye giren kişilere, kazandıkları ödüller düzenlenecek olan Türk Diasporası Medya Ödülleri-Ödül Gecesinde takdim edilecek. Programın düzenleneceği yer ve tarih ödül kazanan yarışmacılara ayrıca duyurulacak. Kategoriler bazında ilk 10'a girerek tarihi daha sonra ilan edilecek “Diaspora Medya Akademisi”ne katılmaya hak kazanan adaylara bilgilendirmeler de e-posta adresleri üzerinden yapılacak.
Değerlendirmeler neticesinde kategoriler bazında dereceye girerek ödül almaya hak kazanan isimler:
Kısa Film Kategorisi
Birincilik Ödülü: Hüseyin Aydın Gürsoy
İkincilik Ödülü: Sedat Hacıkerimoğlu
Üçüncülük Ödülü: Fatih Karaman
Jüri Özel Ödülü: Yusuf Elbaşı
Senaryo Kategorisi
Birincilik Ödülü: Elif Zehra Kandemir
İkincilik Ödülü: Betül Hısım
Üçüncülük Ödülü: Zümra Ufuk Feucht - Yasemin Kelkit
Jüri Özel Ödülü: Kevser Kurt
Dosya Haber Kategorisi
Birincilik Ödülü: Yasemin Yıldız
İkincilik Ödülü: Aykut Kaya
Üçüncülük Ödülü: Mustafa Tolga Atabaş
Yeni Medya Kategorisi
Birincilik Ödülü: Ahmed Emin Batman
İkincilik Ödülü: Yiğithan Özkaya
Üçüncülük Ödülü: Aişe Akova
Fotoğraf Kategorisi
Birincilik Ödülü: Fahri Tarhan
İkincilik Ödülü: Hatice Kübra Onay
Üçüncülük Ödülü: Emine Rana Karakurt - Emirhan Eroğlu
Jüri Özel Ödülü: Ömer Tufan Hökelekli.