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Türk Diasporası Medya Ödülleri Yarışmasının kazananları belli oldu

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından Türk diasporasındaki geleceğin gazetecileri, iletişimcileri ve sinemacılarını desteklemek amacıyla hayata geçirilen “Türk Diasporası Medya Ödülleri” yarışmasının kazananları belli oldu.


Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından Türk diasporasında medya alanında ortaya koyulan özgün ve nitelikli çalışmaları teşvik etmek ile geleceğin gazetecileri, iletişimcileri ve sinemacılarını desteklemek amacıyla gerçekleştirilen “Türk Diasporası Medya Ödülleri” yarışmasının kazananları belli oldu. 1 Mayıs 2020-18 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen başvuruların ön değerlendirme süreci 28 Eylül 2020 tarihinde tamamlanarak başvuru sahiplerinin e-posta adreslerine olumlu ve olumsuz bilgilendirmeler yapıldı. Ön değerlendirme sürecinin ardından ise belirlenen eserler seçici kurul üyeleri tarafından şartnamelerde belirtilen temel kriterler çerçevesinde değerlendirilerek ödül almaya hak kazanan eserler tespit edildi.


Dereceye giren kişilere, kazandıkları ödüller düzenlenecek olan Türk Diasporası Medya Ödülleri-Ödül Gecesinde takdim edilecek. Programın düzenleneceği yer ve tarih ödül kazanan yarışmacılara ayrıca duyurulacak. Kategoriler bazında ilk 10'a girerek tarihi daha sonra ilan edilecek “Diaspora Medya Akademisi”ne katılmaya hak kazanan adaylara bilgilendirmeler de e-posta adresleri üzerinden yapılacak.


Değerlendirmeler neticesinde kategoriler bazında dereceye girerek ödül almaya hak kazanan isimler:


Kısa Film Kategorisi


Birincilik Ödülü: Hüseyin Aydın Gürsoy


İkincilik Ödülü: Sedat Hacıkerimoğlu


Üçüncülük Ödülü: Fatih Karaman


Jüri Özel Ödülü: Yusuf Elbaşı



Senaryo Kategorisi


Birincilik Ödülü: Elif Zehra Kandemir


İkincilik Ödülü: Betül Hısım


Üçüncülük Ödülü: Zümra Ufuk Feucht - Yasemin Kelkit


Jüri Özel Ödülü: Kevser Kurt



Dosya Haber Kategorisi


Birincilik Ödülü: Yasemin Yıldız


İkincilik Ödülü: Aykut Kaya


Üçüncülük Ödülü: Mustafa Tolga Atabaş



Yeni Medya Kategorisi


Birincilik Ödülü: Ahmed Emin Batman


İkincilik Ödülü: Yiğithan Özkaya


Üçüncülük Ödülü: Aişe Akova



Fotoğraf Kategorisi


Birincilik Ödülü: Fahri Tarhan


İkincilik Ödülü: Hatice Kübra Onay


Üçüncülük Ödülü: Emine Rana Karakurt - Emirhan Eroğlu


Jüri Özel Ödülü: Ömer Tufan Hökelekli.

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