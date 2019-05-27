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Türk Dil Kurumu “Hala Sultan Kitap Günleri”nde

Türk Tarih Kurumu, Yunus Emre Enstitüsü ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi iş birliğiyle düzenlenen Hala Sultan Kitap Günleri 26 Mayıs’ta Lefkoşa’da başladı.

Türk Tarih Kurumu, Yunus Emre Enstitüsü ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi iş birliğiyle düzenlenen Hala Sultan Kitap Günleri 26 Mayıs'ta Lefkoşa'da başladı.


Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsünün ev sahipliğinde, Selimiye Meydanı'nda düzenlenen kitap günlerine Türk Dil Kurumu da Kurum yayınlarından çıkan ve Türkçenin farklı sorunlarına ışık tutan araştırma-inceleme eserleri ile çeşitli dil ve lehçelerde hazırlanmış sözlüklerle katılıyor.


3 Haziran'a kadar sürecek ve Türk Dil Kurumu yayınlarının yüzde 50 indirimle satışa sunulduğu kitap günleri her gün 13.30-21.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

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