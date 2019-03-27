Türk Dil Kurumu yayınları Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde

Türk Dil Kurumu yayınları, yeni kitap satış aracıyla 26-28 Mart tarihleri arasında Rize'de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde öğrenciler ve kitapseverlerle buluşuyor.

Türk Dil Kurumu yayınları, yeni kitap satış aracıyla 26-28 Mart tarihleri arasında Rize'deki Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde kitapseverlerle buluşacak. Yayınların yüzde 50 indirimle satışa sunulduğu kitap satış aracında Türk Dil Kurumu tarafından yayımlanmış çeşitli sahalara ait eserler yer alıyor. Bu eserler, Türkçe'nin gelişme gösterdiği bölgelere ait pek çok dil malzemesini sunmanın yanında Türkçe'nin belli başlı sorunlarına da ışık tutuyor.

Türk Dil Kurumu kitap satış aracı, farklı şehirlerdeki üniversitelerde okuyucularla buluşmaya devam edecek.