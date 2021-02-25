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Türk Dil Kurumundan yeni bir E-Kitap: Prozodi ve Konuşma Çalıştayı Bildiriler

Türk Dil Kurumu tarafından 28 Haziran 2019 tarihinde düzenlenen Prozodi (Bürün Bilimi) ve Konuşma Çalıştayı’nda sunulan bildiriler e-kitap olarak yayımlandı.

Türk Dil Kurumu tarafından 28 Haziran 2019 tarihinde düzenlenen Prozodi (Bürün Bilimi) ve Konuşma Çalıştayı'nda sunulan bildiriler e-kitap olarak yayımlandı.


Türk Dil Kurumu Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Bilim ve Uygulama Kolu tarafından 28 Haziran 2019 tarihinde Prozodi (Bürün Bilimi) ve Konuşma Çalıştayı yapıldı. Çalıştayda “Türkçenin Fonetik Özellikleri”, 'Ağız Araştırmalarında Fonetik Laboratuvarlarının Önemi' ve 'Konuşma Sesi Bozuklukları' başlıklarıyla üç oturum düzenlendi. Türk dili ve edebiyatı dışında odyoloji, müzikoloji alanlarında çalışmaları bulunan akademisyenlerin de katıldığı çalıştayda, Türkçenin prozodik yapısı, ses olayları, Türkçenin sesletim sistemi, dil edinimi ve dil davranışı ile Türkçenin telaffuzuyla ilgili problemler, problemlerin çözümüne yönelik öneriler üzerinde duruldu. Eser, Prozodi (Bürün Bilimi) ve Konuşma Çalıştayı'nda sunulan bildirilerden oluşuyor.

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