Türk Dil Kurumunun Yeni Yayını: Eski Anadolu Türkçesinde Sınırlandırma Yapıları

XIII. yüzyıldan XV. yüzyıla hatta devrin uzantısı olarak XVI. yüzyıla kadar uzanabilen Eski Anadolu Türkçesi, Türkçenin önemli tarihî dönemlerinden biri. Eser, sınırlandırma işlevinin Eski Anadolu Türkçesinde hangi morfolojik yapılarla nasıl yerine getirilebildiğini ortaya koymakta.

“Giriş, İnceleme ve Sonuç” olmak üzere üç bölümden oluşan bu eserin “Giriş” bölümünde; hazırlanan çalışmanın amacı, önemi, kapsamı, malzemesi ve metodu konularına açıklık getirilmekle birlikte kısaca sınırlandırma kavramından bahsedildi ve sınırlandırma işlevi ile yapılarını ele alan dil çalışmalarına yer verildi.

“İnceleme” bölümünde; adı geçen döneme ait 157 adet eserin kitap, tez, makale veya yayımlanmış bildiri metinlerindeki yazı çevirimi yapılmış neşirlerinin taranmasıyla tespit edilen sınırlandırma işlevli dil yapıları anlatıldı.

“Sonuç” bölümünde ise çalışmayla ortaya çıkan tespit, yorum ve değerlendirmeler kısaca ifade edilmiş; sınırlandırma işlevli dil yapıları, tespit ve değerlendirmelere bağlı olarak tablolar hâlinde ayrı ayrı gösterildi.