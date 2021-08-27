Türk Dil Kurumunun yeni yayını “Hüseyin Baykara: Dîvân” bilim dünyasıyla buluştu

Talip Yıldırım tarafından hazırlanan “Hüseyin Baykara: Dîvân” adlı eser, Türk Dil Kurumu yayınları arasındaki yerini aldı. Hüseyin Baykara Dîvân'ının Türkiye'deki sekiz nüshası karşılaştırılarak ortak bir metnin oluşturulduğu eserin, bütün nüshalardan ortak bir metin oluşturma yoluna gidilmesinden dolayı tam anlamıyla esas olarak alınan bir nüsha olmadığı belirtildi. Buna rağmen en geniş nüsha olmasından dolayı Fatih Kütüphanesi (F1) 3806 numarada kayıtlı nüshaya göre sıralamanın yapıldığı ve genelde farklılıkların dipnot olarak F1 nüshasına göre verildiği aktarıldı. Bunun yanında beyitlerin anlamına göre diğer nüshalardaki kelimelerin de tercih edildiği, nüshaların karşılaştırılması ile hazırlanan metinde 201 gazel, 2 muhammes, 6 rubai ve 3 beyit bulunduğu, oluşturulan eserin ses ve şekil bilgisi özelliklerinin eski Türkçe, Karahanlı Türkçesi ve Harezm Türkçesi ile karşılaştırılarak eserin dil bilgisi özelliklerinin ortaya konulmaya çalışıldığı ifade edildi.

“Dizin” bölümünde metinde geçen bütün kelimelerin metindeki anlamları verilerek kelimelere gelen eklerin sıraya konulduğu, son olarak F1 olarak kısaltılan Fatih Kütüphanesi 3806 numarada kayıtlı Fatih nüshasının tıpkıbasım olarak verildiği belirtildi.