Türk Dil Kurumunun Yeni Yayını: Kazakça Atasözü ve Deyimlerde Eskicil (Aktif Olmayan) Unsurlar bilim dünyasıyla buluştu

Marlen Adilov'un hazırladığı Kazakça Atasözü ve Deyimlerde Eskicil (Aktif Olmayan) Unsurlar adlı eser, Türk Dil Kurumu yayınları arasındaki yerini alarak bilim dünyasıyla buluştu.

Eserde, Atasözü ve deyimlerdeki eskicil unsurları eş ve art zamanlı incelemeyi ve karşılaştırmayı amaçlayan metin merkezli çalışmanın, Kazak edebi dilinde tek başına kullanılmayan, kullanılıyor olsa bile tek başına anlamı çıkarılamayan, atasözü ve deyimlerde anlam kazanan kelimeler, tarihi ve çağdaş Türk lehçelerindeki anlamlarıyla açıklanmaya çalışıldığı belirtildi.

Atasözü ve deyimlerdeki eskicil kelimeler, İsmet Kenesbayev'in Kazak Tilinin Frazeologiyalık Sözdigi (Kazak Dilinin Deyimler Sözlüğü) ile Babalar Sözi kitabının Kazak atasözlerine ait olan 65-69. ciltlerindeki atasözü ve deyimler temel alınarak tespit edildi. Temel olarak tarihî karşılaştırmalı yöntem, istatistiki yöntem, betimleme ve tümevarım yöntemi kullanılırken; derleme, tarama ve fişleme tekniklerinden de yararlanıldığı ifade edildi. Bir kelimenin eski ve çağdaş kullanımına dikkat çekilirken, bununla birlikte kelimelerin asıl anlamı ve hangi dillere ait olduğu da gösterildi.