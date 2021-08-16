Türk Dil Kurumunun yeni yayını: Kemal Paşazâde Dîvân ve Diğer Şiirler

A. Yekta Saraç'ın hazırladığı Kemal Paşazâde Dîvân ve Diğer Şiirler adlı eser, Türk Dil Kurumuı yayınları arasındaki yerini alarak bilim dünyasıyla buluştu.

Kemâl Paşazâde Dîvân'ının ilk ilmî neşridir. İbni Kemal'in Dîvân'ı dışında bırakılmış şiirlerinin de dâhil edildiği çalışma iki bölümden oluşuyor.

Birinci bölümde, Kemâl Paşazâde ya da diğer adıyla İbni Kemal'in hayatı ve eserleri hakkındaki muhtasar bilgiden sonra onun edebî şahsiyeti ile ilgili bir değerlendirme yapıldı.

İkinci bölümde ise şairin Dîvân'ının mevcut nüshalarında olsun ya da olmasın ulaşabilen bütün şiirleri bir tenkit süzgecinden geçirilerek bir araya getirilmek suretiyle ilgililerin istifadesine sunuldu.

Kemâl Paşazâde Dîvân'ının yeniden tertip ve tasnifi olarak da değerlendirilebilecek çalışmanın ikinci bölümündeki metin kısmı, biri Kaside-i Bürde'nin diğeri Kaside-i Tantaraniyye'nin manzum tercümesi, 3'ü Yûsuf u Zelîhâ'dan müstahreç 10 kaside, 1 murabba, 1'i Yavuz Sultan Selim Mersiyesi 2 terciibent, Dîvân nüshaları ve iki mecmuadan alınan 467 gazel, 9 kıta, 1 müfret ve 77 beyitlik bir mesnevi olan Usûlnâme'den meydana gelir.

Çalışmanın sonunda Kemâl Paşazâde Dîvân'ı nüshaları içinde en çok şiir ihtiva eden Millî Kütüphane yazmasının tıpkıbasımı yer alıyor.