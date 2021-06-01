Türk Dil Kurumunun Yeni Yayını: Türkiye Türkçesinde Ön Adlarla Adların Birliktelik Kullanımı ve Eş Dizimi Sözlüğü -Derlem Tabanlı Bir Uygulama

TDK'dan eser ile ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Güncel Türkçe Sözlük'te ön ad olarak tanımlı sözlük birimlerinin ad tanımlı sözlük birimleriyle yapısal ilişkilerini derlem tabanlı bir uygulamayla birliktelik kullanımı ve eş dizimlilik kavramları çerçevesinde ortaya koyar.

Alan yazınında bu iki kavram her ne kadar benzer içlemlerle yer alsa da birliktelik kullanımı ve eş dizimlilik kavramları, birbirini ardıllayan yapılar olarak karşımıza çıkar.

Dizgesel olarak ön adların adlarla olan birliktelik kullanımları ve eş dizimlilikleri çerçevesinde Türkçede ön ad-ad ve ad-ön ad ilişkisinde kavram alanlarının belirlendiği eser, dilin doğal yapısına uygun bir şekilde öğrenicilerin dili kullanmalarına katkı sağlayacaktır.

Ortaya koyduğu veri setiyle alan yazınında bir ilk olma özelliği taşıması bakımından önemlidir."