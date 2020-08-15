Türk doktorlardan Covid-19 ile ilgili detaylı makale

Korona virüs (Covid-19) hastalığının çıktığı günden bu yana bilim insanlarının merak ettiği konulardan birisi de, “Kök hücre uygulamalarının bu hastalıkta yeri var mı ?” sorusuydu. Kök hücrelerin bazı türleri (mezenkimal kök hücreler-MKH) Covid-19'da bağışıklık sistemini alt üst eden virüse karşı tedavi yöntemi olarak kullanılabiliyor. Önceki yıllarda diğer tip korona virüslerle meydana gelen SARS ve MERS gibi durumlarda da etkinliği gösterilmiş olan MKH'nin bu kez korona virüste etkili olabileceğinden yola çıkan uzmanlar, özellikle solunum sıkıntısı aşamasına gelen ve yoğun bakım gereksinimi olan hastalarda birkaç doz MKH uygulaması yapmanın etkileyici sonuçlar ortaya çıkarabileceğini gözlemledi.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde görevli Prof. Dr. Alp Can ve Harvard Üniversitesinde çalışmalar sürdüren Dr. Hakan Coşkun, Mezenkimal Kök Hücrelerin (MKH) özellikle zatürre tablosu gelişen korona virüs hastalarının tedavideki yerini irdeleyen detaylı bir bilimsel makale kaleme aldı.

Geçtiğimiz ay Stem Cell Translational Medicine dergisinde yayınlanan yazıda, kök hücrelerin hangi mekanizmaları kullanarak soruna çözüm olabileceği ele alındı. Kök hücrelerin kullanıldığı çok sayıda klinik deneme listesinin de paylaşıldığı yazıda, Türkiye'de bu konu için Sağlık Bakanlığından onay alan grupların olduğu belirtildi. Söz konusu yazıda yanıt bekleyen sorular ise, “Kök hücreler hastalığın hangi aşamasında, ne dozda, kaç kez ve hangi yolla (damardan mı yoksa solunum yollarından mı) verilmeli ve hücre verilen hastalar ne süreyle takip edilmeli” şeklinde belirtildi. Bu soruların yanıtları ilerleyen süreçte sonuçlanacak olan klinik çalışmalarından elde edilecek bulgularla ortaya çıkacak.