Türk doktorlardan dünyaya örnek davranış

Çin'de başlayan ve dünyayı etkisine alan korona virüs ile mücadeleye devam edilirken, eğitimlerine devam edemeyen Afrikalı tıp öğrencilerin yardımına bir grup Türk doktoru koştu.

Gönüllü bir grup Türk Kardiyoloji Hekimi, Afrika'daki tıp öğrencilerine online platform üzerinden EKG eğitimi vermeye başladı. Hafta sonları bir araya gelen 7 Türk ve 1 Brezilyalı hekim, Afrika'daki 190 tıp öğrencisine mesleki bilgilerini uygulamalı bir şekilde anlatıyor.

Proje sorumlusu Doçent Doktor Sercan Okutucu, Afrikalı öğrencilerin Türk Hekimlerine ve Türk sağlık sistemine güven duyduklarını belirterek, “Belirli periyotlarla yurt dışındaki Afrikalı tıp öğrencilerine 7 hekim arkadaşımla birlikte uygulamalı olarak ders veriyoruz. Son dönemlerde artan salgın nedeni ile eğitimlerinden geri kalan Afrikalı tıp öğrencilerine böyle bir çözüm ile destek olduğumuz için mutluyuz. Hekim arkadaşlarım Dinaldo Oliveira, Alper Karakuş, Ümit Yaşar Sinan, Cengiz Şabanoğlu, Özge Kurmuş, Kader Eliz Uzel ve Begüm Yetiş Sayın, Chiedza Mureriwa ve Israel Gitangaza'ya teşekkür ederim” dedi.

Eğitimin önemine dikkat çeken Kardiyoloji uzmanı Doktor Sercan Okutucu, ilk etapta online olarak elektrokardiyografi (EKG) eğitimi verdiklerini ve bu konuda önemli bir mesafe aldıklarını söyledi.

Özellikle Afrika, Asya ve Güney Amerika ülkelerinden çok sayıda öğrencinin Türk Hekimlerinden ders almak için bu projeye katılmak istediğini aktaran Okutucu, “Projeye çok büyük bir ilgi var. Şu anda toplam 190 tıp öğrencisi ve hekime ders veriyoruz. Bu projeyi ilk olarak sadece Afrika'ya yapmayı planladık ve 190 başvurumuzun üçte ikisi Afrika'dan. Zimbabve, Güney Afrika, Botsvana, Ruanda, Sudan, Tanzanya ve Senegal gibi pek çok farklı ülkedeki öğrencilere elimizi uzatıyoruz” ifadelerini kullandı.