Yunus Emre Enstitüsü'nün Türk Dünyası coğrafyasına yönelik hazırladığı, ‘Türk Dünyası Dergisi'nin Türkiye ve Yunus Emre temalı ikinci sayısı yayınlandı.

Türk halklarının kültürel özelliklerini birbirine tanıtmak, dil ve kültürler arasındaki ortaklıkların farkındalığını arttırmak ve yeni nesillere bu bilinci aktarmak amacıyla yayın hayatına başlayan dergi, Enstitünün süreli yayınları arasında akademik alanda ilk olma özelliği de taşıyor.

Yunus Emre'nin hayatı ve yaşadığı döneme dair bir yolculuğa çıkaran dergi, okurlarını onun gözünden dönemin şehirlerine ve hayatlarına şahitlik etmeye davet ediyor.

Türk dünyasına ait ortak unsurların yer aldığı ve 10 farklı çağdaş Türk yazı dilinde (Azerbaycan, Başkurt, Kazak, Kırgız, Kırım, Özbek, Tatar, Türk, Türkmen, Uygur) yayın hayatını sürdüren derginin ikinci sayısında; Yunus Emre Enstitüsünün ismine ithafen, edebiyat köşesinde mutasavvıf şair Yunus Emre'nin hayatına ve ilahilerine; gezi ve tanıtım köşesinde ise hem Yunus Emre'nin türbesinin bulunduğu hem de 2013 yılında Türk Dünyası Kültür Başkenti olan Eskişehir'e, mutfak bölümünde Osmanlı saray mutfağının kadim lezzetlerinden olan zeytinyağlı yaprak sarması yer alıyor.

Türkiye'deki akademisyenler tarafından Türkiye Türkçesinden diğer yazı dillerine aktarılan dergi gelecek sayıda, okurlarını Azerbaycan ile buluşturmaya hazırlanıyor.