Türk dünyası eserleri Nazım'da yankılandı

Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu, Yenimahalle Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü işbirliğinde Yenimahalle'de muhteşem bir konsere imza attı.

Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Uygur, Tuva, Tataristan, Azerbaycan, Karaçay, Kırım, Gagauzya, Kerkük gibi Türk dünyasından eserlerin seslendirildiği konsere Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ev sahipliği yaptı. Başkan Yaşar, “Bizler kökleri bir olan farklı coğrafyaları yurt edinmemize rağmen gönül bağları sağlam olan bir milletiz” dedi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün 1938 yılında söylediği ‘Hatay'ı almadan gidersem gözüm açık giderim' sözünü hatırlatan Başkan Yaşar, “Hatay'ın Türkiye'ye ilhakı sağlanıyor. Akşam onuruna verilen yemekte Mustafa Kemal, 'Çok yakın tarihte Arap yarımadasında, İslam ülkelerinde ırk ve din savaşları yaşanacak, taraf olmayın. Yakın zamanda Kafkaslar'da, Balkanlar'da yeni Türk devletleri kurulacak, oralarda da Türk dilini yaşatmak için elinizden gelen bütün imkanları kullanınız' diyor. İşte Mustafa Kemal'in her iki öngörüsü de gerçekleşiyor. Bize düşen onun işaret ettiği şekilde devam etmektir. Kurduğu Cumhuriyet'e ve değerlerine bağlı, birlik ve barış içinde yaşamaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Dünyada Türkçe konuşulan bütün bölgelerin geleneksel müziklerini yurt içi ve uluslararası platformlarda tanıtmayı amaçlayan topluluk, Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde Şef Cem Gürdal yönetiminde koro ve solo yorumlarıyla Yenimahallelilere keyifli bir akşam yaşattı. Bazı şarkılara rengarenk yöresel kıyafetleriyle eşlik eden dansçılar da sahnede görsel bir şölene imza attı.