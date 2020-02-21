Türk dünyası Multiple Skleroz Kongresi'nin ikincisi Antalya'da düzenlendi

Uluslararası Türk Dünyası Multiple Skleroz Kongresi” gerçekleştirildi.

Geçen yıl TİKA desteğiyle ilki gerçekleştirilen Uluslararası Türk Dünyası Multiple Skleroz Kongresi'nin ikincisi bu yıl Antalya'da gerçekleştirildi.

Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan, Azerbaycan ve KKTC'den nörologların da aralarında bulunduğu 250 bilim insanı, Multiple Skleroz (MS) hastalığındaki son gelişmeleri, tanı ve yeni tedavi yöntemlerini, bunu kliniğe yansımalarını ve çevresel boyutunu değerlendirdi.

Kongre ile geçen yıl başlatılan, Türkiye'de ve Türk dünyasında MS hastalığının tanı ve tedavisinde güncel, akılcı, etkin ve pratik uygulamalar ile ilgili bilgi paylaşımının artırılması hedeflendi. Ülkemizin dört bir yanında görev yapan birçok nöroloji uzmanı ve MS alanında çalışan diğer paydaşlar eğitim programına geniş bir katılım gösterdi.

Kongre vasıtasıyla bir ilk olarak başlayan ülkemizdeki MS alanında çalışan nöroloji uzmanları ile Türk Cumhuriyetlerdeki meslektaşları yeniden bir araya gelerek bu alanda işbirliği geliştirilmesi ve uluslararası düzeyde MS alanında sürekli tıp eğitimine katkı sağlaması hususları değerlendirildi.

Kongre'nin bundan sonra her yıl farklı ülkede düzenlenmesi hususunda görüş birliğine varıldı.