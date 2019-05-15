Türk Dünyası Parlamenterler Birliği'nden Başkan Altınok'a ziyaret

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, hayırlı olsun ziyareti kapsamında Türk Dünyası Parlamenterler Birliği (TDPB) Genel Başkanı Nail Çelebi'yi ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı.

Başkan Altınok, “Türk dünyasında yer alan ülkeler arasında siyasi ve ekonomik iş birliğini artırmak için köprü görevi üstlenen Türk Dünyası Parlamenterler Birliği aynı zamanda Türk kültürünün yaşatılması için de bir mihenk taşıdır” dedi.

Sabahın erken saatlerinde Keçiören'in cadde ve sokaklarındaki vatandaşları selamlayarak mesaisine başlayan Başkan Altınok'u, Türk Dünyası Parlamenterler Birliği Genel Başkanı Nail Çelebi, Genel Sekreteri Ayhan Çevik, yönetim kurul üyeleri Şaban Kardeş, Kemal Albayrak, Hüseyin Güler Armağan Yılmaz, Cahit Tekelioğlu, Proje Koordinatörleri Dursen Özsoy, Nazmi Ölmezyiğit ve Ramazan Bekleviç ziyaret etti.

“Türk kültürünü ve kimliğini yaşatan faaliyetlere destek vereceğiz”

Misafirleriyle yakından ilgilenen Altınok, “Türk Dünyası Parlamenterler Birliği, Türk toplumlarının ortak kültürlerini yaşatmak ortak değerler etrafında birlik, beraberlik, sevgi, saygı, kardeşlik, dostluk ve dayanışma duygularını geliştirmek için güzel çalışmalar yapmaktadır” diye konuştu.

Türk Dünyası Parlamenterler Birliği gibi sivil toplum kuruluşlarının, Türk-İslam coğrafyasının kalkınmasında ve kardeşlik bağlarının kuvvetlendirilmesinde önemli yeri olduğuna dikkat çeken Altınok, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Türk-İslam coğrafyasında yaşanan olumsuz hadiselerin sona ermesi için, Türk toplumlarının benliğini koruması oldukça önemlidir. Şuan gerek ülkemize gerekse Türk-İslam coğrafyasına diş bileyen mihraklar, bizim ayrışmamızı, kardeş kavgasına düşmemizi, kültürümüzden uzaklaşmamızı bekliyor. Tüm bunlar yaşanırken, ulusal ve uluslararası mahiyetteki sivil toplum kuruluşlarımızın bizleri birleştiren organizasyonları büyük önem arz etmektedir. Türk Dünyası Parlamenterler Birliği gibi sivil toplum kuruluşlarımız, Türk kültürünün manevi zenginliğini, ortak değerlerini, dilini ve tarihini gelecek nesillere aktarma yolunda güzel faaliyetler ortaya koymaktadır. Kültürümüzü ve kimliğimizi yaşatmak için çaba harcayan sivil toplum kuruluşlarımıza geçmişte olduğu gibi bugün de destek vereceğiz.”