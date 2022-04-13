Türk dünyası YTB'nin iftar programında buluştu

Türk Cumhuriyetlerinden gelerek Türkiye'de eğitim alan uluslararası öğrenciler, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) iftar programında buluştu.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Türk Cumhuriyetleri'nden gelerek Türkiye'de eğitim alan uluslararası öğrencileri iftar programında buluşturdu. Program çerçevesinde kurulan Türk Cumhuriyetleri ülkelerini tanıtıcı stantlarda geleneksel kıyafetler ve el sanatları sunuldu. Türkiye Bursları Sanat Topluluğu tarafından da iftar yemeğinin ardından yöresel ezgiler ve ilahiler seslendirildi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan iftar programına Ankara'da eğitim alan uluslararası öğrenciler katıldı. Programda AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş de yer aldı.

“Sizler bizlere emanetsiniz”

Programda konuşan YTB Başkanı Abdullah Eren, iftar etkinlikleri sayesinde uluslararası öğrencilerin kendi ülkeleri hakkında bilgilendirmeler yaptığını söyledi. Ramazan ayının aynı zamanda ‘birlik ve beraberlik' demek olduğunu ifade eden Eren, “Sizler evlerinizden, anavatanlarınızdan uzaklardasınız. İkinci anavatanınız olan Türkiye'de üniversite eğitimlerinize devam ediyorsunuz. 60-70 farklı ülkeden öğrenciler var aramızda. Dünyanın dört, beş farklı coğrafyasından kardeşlerimiz burada. Sizler bizlere ailelerinizin emanetlerisiniz, ülkelerinizin emanetlerisiniz ve ülkelerinizin geleceklerinin emanetlerisiniz. Biz bu emanete sahip çıkmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

“Daha adil bir dünya vizyonunun taşıyıcısısınız”

Uluslararası öğrencilerin Türkiye'nin dünyaya söylemiş olduğu “daha adil bir dünya” vizyonunun taşıyıcısı olduğunu aktaran Eren, “Bizler sizlere birer gönüllü elçimiz olarak bakıyoruz. Dünyanın 178 ülkesinden gelen 15 bin burslu öğrenciyle beraber ve Türkiye'de üniversite eğitim alan 200 binden fazla uluslararası öğrenciyle beraber ‘yeni bir dünya'nın mümkün olduğunu, ‘daha adil bir geleceğin' mümkün olduğunu söylemek istiyoruz. Sizler de bu yolculuğumuzun birer paydaşısınız. Ramazan boyunca da düzenlediğimiz 5 iftarda da bölge günleri yapmak suretiyle birbirinizi daha iyi tanımanızı talep ediyoruz” dedi.

“Türkiye Bursları meyvelerini vermeye başladı”

Öğrencilere hitap eden AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş ise Türkiye Burslarının başarıya ulaşmış bir program olduğuna dikkat çekti. Dünyanın dört bir yanında Türkiye Burslarını başarıyla tamamlamış bürokrat ve iş adamlarıyla karşılaştıklarını belirten Büyükgümüş, Türkiye Burslarının meyvelerini vermeye başlayan bir program olduğunu ifade etti. Büyükgümüş konuşmasının devamında ise şunları kaydetti:

“Bu çalışmayı, dünyanın dört bir tarafından ‘adil bir dünya mümkündür' ideali etrafında toplanmış gönül erleri olarak değerlendiriyorum. Yalova'da da Türkiye Bursları adına katıldığım etkinliklerde, bu güzel diyaloğun olduğunu görmek, bu ideale her geçen gün ne kadar yaklaştığımızı gösteriyor.”