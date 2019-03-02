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Türk Dünyası'nın şampiyonu Nogay Türkleri oldu

Ankara’da düzenlenen Türk Dünyası Gençleri Voleybol Turnuvası’nın şampiyonu Nogay Türkleri Voleybol Takımı oldu.

Ankara'da düzenlenen Türk Dünyası Gençleri Voleybol Turnuvası'nın şampiyonu Nogay Türkleri Voleybol Takımı oldu.


Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKOY, Yurt dışı Türkler Başkanlığı YTB ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından ilk kez düzenlenen “Türk Dünyası Gençleri Voleybol Turnuvası“ Ankara'da yapıldı.


Türkiye'de eğitim gören Türk Dünyası gençlerinin kaynaştırılması amacıyla düzenlenen voleybol turnuvasına gençlerden büyük ilgi vardı. Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nin Beşevler'deki yerleşkesinde düzenlenen turnuvaya dokuz takım katıldı. Heyecanlı bir turnuva yaşanırken, takımlar 3 grupta çekişmeli bir mücadele örneği sergilediler.



A GRUBU :


Kırgızistan


Doğu Türkistan


Nogay Türkleri


B GRUBU :


Azerbaycan


Türkiye


Karaçay


C GRUBU


Türkmenistan


Kazakistan


Türksoy



Turnuvanın yarı finalinde Nogay Türkleri - Kazakistan ve Azerbaycan - Türkmenistan takımları mücadele etti.


Final maçında ise Nogay Türkleri ile Türkmenistan yenerek şampiyonluğu göğüsledi.


Turnuvanın en gözde ekibi olan Nogay Türkleri Voleybol Takımı, turnuva boyunca yenilgi yüzü görmedi. Nogay Türkleri Gençlik ve Spor Derneği'nin voleybol takımı sırası ile


Nogay Türkleri: 2 - 0 Kırgızistan


Nogay Türkleri: 2 - 0 Doğu Türkistan


Nogay Türkleri: 2 - 0 Kazakistan ( Yarı Final )


Nogay Türkleri: 2 - 1 Türkmenistan ( Final ) maçları ile turnuvanın şampiyon ekibi olmayı başardı.


Türk Dünyası Gençleri Voleybol Turnuvası'nda dereceye giren takımlar şunlar oldu :


1- Nogay Türkleri


2- Türkmenistan


3- Azerbaycan


4- Kazakistan


Şampiyon olan Nogay Türkleri voleybol takımına madalyalarını Kazakistan Cumhuriyeti Büyükelçisi Abzal Saparbekuly taktı.Şampiyonluk kupasını ise TÜRKSOY Genel Sekreteri Prof.Dr. Düsen Kaseinov verdi.


Nogay Türkleri voleybol takımında yer alan isimler şunlardı; Salih Yılmaz, Ömer Çimen, Ahmet Altınkaya, Betül Kaya, Tuba Çetin, İrem Nur Akıcı ve Ayyüce Yıldırım.

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