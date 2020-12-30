Türk dünyasının ünlü şairi Abay Kunanbayoğlu'nun adı Gölbaşı'nda yaşayacak

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Alpaslan Türkeş Parkı'nda gerçekleştirilen Abay Anıtı ve Abay Caddesi açılış törenine katıldı. Törende ayrıca Farabi ve Türk dünyasının ünlü şairi Abay Kunanbayoğlu adına hazırlanan Abay&Farabi "Üstadın Dönüşü" kitapları da tanıtıldı.

Törende konuşan Başkan Şimşek, "Kazakistan ile uzun yıllardır devam dostluğumuzun bundan sonra da devam etmesi amacıyla dostluğumuzun anısı olarak modern Kazak edebiyatının en önemli temsilcisi olan Abay Kunanbayoğlu'nun ismini caddemize verdik. Bundan sonraki süreçte yapacağımız çalışmalarda Kazakistan'daki edebiyat ve sanat insanlarının değerlerini Gölbaşı'nda yaşatmak ve kültürler arasındaki köprü vazifesini sürdürmek amacındayız'' dedi.

Törene katılan Kazakista'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly ise, kendisini Gölbaşılı hissettiğini belirterek, tören için Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek'e ve tüm Türk halkına teşekkürlerini iletti. Büyükelçi Saparbekuly, şair Abay Kunanbayoğlu için, "Türk-İslam dünyasındaki halkların geri kalmışlığına çare arayan ve bunu da milli değerleri koruyarak modernleşmede gören büyük bir düşünürdü. Ulusal edebiyatımızın kurucusu Abay, doğu ve batıyı sentezlediği düşünceler ile bilim ve sanatın değeri üzerinde önemle durmuştur. Halkını okumaya, çalışmaya ve sorgulamaya davet etmiştir. Abay'ın bize bıraktığı bu büyük mirasına sahip çıkan Türk devletine ve halkına minnettarız'' ifadelerini kullandı.

Törene ayrıca Avrasya Yazarlar Birliği Başkanı Yakup Ömeroğlu ve Ankara Vali Yardımcısı Abdullah Dölek'te katıldı.