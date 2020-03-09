Türk Eğitim Derneği 9. kez ‘Pehlivanoğlu' dedi

Türkiye'nin eğitim alanındaki en köklü sivil toplum kuruluşu olan Türk Eğitim Derneği (TED), 72'nci Olağan Genel Kurulu'nu gerçekleştirdi. TED camiası, 9'uncu defa mevcut Genel Başkan Selçuk Pehlivanoğlu'na yönetimi emanet etti.

Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatı ve cumhuriyeti kuran kadroların yol göstericiliğinde 1928 yılında kurulan Türk Eğitim Derneği, 72'nci Olağan Genel Kurulu'nu 8 Mart'ta gerçekleştirdi. 92 yıllık geçmişiyle Türkiye'nin eğitim alanındaki en köklü sivil toplum kuruluşu olma özelliği taşıyan TED, genel başkanlık için 9'uncu kez Selçuk Pehlivanoğlu'na emanet edildi.

İlköğretimini TED Ankara Koleji, yükseköğretimini ODTÜ İnşaat Mühendisliğinde tamamlayan Pehlivanoğlu, 2003 yılından bu yana TED'in Genel Başkanlığını yürütüyor. Kendisini ‘Eğitim Mühendisi' olarak tanımlayan Pehlivanoğlu, Genel Kurul'da yaptığı konuşmada sivil toplum olmanın ağır bir sorumluluk olduğunu dile getirerek, “Dünyada sivil toplum deyince akla gelen ilk kelime yardımdır. Çok da doğrudur. Gönüllülük ve yardım bu işin temelini oluşturur. Ancak üçüncü bir unsur vardır ki o da gençlik için çok önemlidir. Rol model olmak. Biz gençlere doğru rol model olmak hedefindeyiz. Milli değerlerimize sahip çıkarak, gençliğin nitelikli eğitimi için 3 temel ilkeye inanırız. Maddi olanaksızlıklar içindeki başarılı öğrencilere destek vermek, Dünya standardında eğitim veren okullar açarak, özgüven sahibi gençler yetiştirmek, eğitim politikalarına yön verecek bilimsel çalışmalar yapmak” dedi.

TED'in en uzun süreli genel başkanı olma unvanını elinde tutan Pehlivanoğlu'nun yeni dönemdeki yönetim kurulu ise; Sinan Selçuk Pehlivanoğlu, Eda Aslı Özdemir, Fadime Banu Konuksay, Gürkan Gençler, Halil Önder Aytekin, Naz Dicle Balkan Gürses, Özge Sultan Tulu, Sami Türkoğlu, Sinan Selçuk Börekçi ve Tacettin Hakan Büyükhanlı isimlerinden oluşuyor.