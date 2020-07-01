Türk Eğitim-Sen: ”1. Maarif Kongresi'nin 100. yılında aynı ruh ve heyecanla 2. Maarif Kongresi'ni düzenliyoruz"

Maarif Kongresi'nin 100. yılında 2. Maarif Kongresi'ni düzenleyeceklerini açıkladı.

Türk eğitim-Sen'den yapılan açıklamada, “Bilindiği gibi büyük Atatürk önderliğinde 15-21 Temmuz 1921 tarihinde Ankara'da düzenlenen 1. Maarif Kongresi, 1923 yılından sonra başlayacak toplumsal dönüşüm ve muasır medeniyet yolunda atılacak adımların eğitim alanında kozasının örüldüğü bir toplantıydı. Yine bu kongre o dönemde eğitimin durumu ve toplumsal ihtiyaçlar adına kapsamlı bir değerlendirme yapan ve genç Cumhuriyet'e yol haritası çizen bir organizasyondu. Kanının son damlasına kadar mücadele ettiği, hatta Yunanlıların Kütahya-Eskişehir üzerinden Ankara'ya doğru saldırıya geçtiği günlerde milli eğitim seferberliği başlattı. Bu kapsamda Atatürk, 1. Maarif Kongresi'ni düzenleyerek, Türk milli eğitiminin ihtiyaçlarının belirlenmesi, eğitim programlarının oluşturulması, Türk milletinin geleceğine eğitimde gören Atatürk, düşmanın bütün gücüyle saldırıya geçtiği, mermilerin havada çarpıştığı, Türk milletine yön verilmesi noktasında önemli bir adım attı” denildi.

Açıklama şöyle devam etti:

“Bu kongre Türk milleti için önemli bir başlangıçtı. Sonrasında Atamız harf inkılabı yaptı, Tevhidi Tedrisat Kanunu'nu çıkardı, kız ve erkek çocuklarının eşit eğitim hakkına kavuşmasını sağladı, Maarif Teşkilatı Hakkında Kanun çıkardı, Türk Tarih Kurumu ile Türk Dil Kurumunu kurdu. Eğitimin başat öğesi insanı merkeze alan Atatürk, güçlü liderlik özelliğinin, örnek kumandan olmasının, keskin zekâsı ile Türk tarihine yön vermesinin yanı sıra eğitim alanında yaptığı her türlü yatırımla da eşsiz bir başöğretmen olduğunu dünyaya göstermiştir. O dönemi tüm varlığıyla özümseyen biz eğitimciler, Cumhuriyetin 100. yılında hedeflediğimiz noktaya ulaşabilmenin yolunun insan kaynağımızı yönlendirmek ve eğitmekten geçtiğini çok iyi biliyoruz. Bu şuurla hareket eden Türk Eğitim-Sen, 29 Ekim 1923'ten Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı olan 2023'e bir hazırlık ve yol haritası belirlemek amacıyla 2. Maarif Kongresi'ni düzenleyecektir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin içte ve dışta verdiği bağımsızlık savaşının Türk eğitim sistemi tarafından desteklenmediği durumda 21. yüzyılın Türk asrı olacağı ülküsünün sekteye uğrama ihtimaline karşı bu kongreyi düzenleme ve sürecin bütün paydaşları ile birlikte milli eğitimimize yeniden diriliş müjdesinin verilmesi noktasında katkı sunmayı hedefliyoruz. Kongrede Türk eğitiminin güncel sorunları ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerini içeren bildiriler değerlendirmeye alınacaktır. Bu bağlamda eğitim bilimleri, mesleki eğitim, uzaktan eğitim, yükseköğretim, akademik eğitim, okul öncesi eğitim, yaygın eğitim ve yetişkin eğitimi gibi alanlarda katılımcılar çalışmalarıyla katkı sağlayacaktır. 1 Ağustos 2020 tarihinde kongre kayıt sistemi açılacak olup, 15 Şubat 2021'e kadar özet gönderimleri tamamlanacaktır. 15 Mart 2021 tarihinde kabul edilen bildiri özetleri ilan edilecek, 25-30 Mayıs 2021 tarihinde de ilçelerde oluşturulacak komisyonlar aracılığıyla Türk eğitimine dair ilçe görüşleri bildiri metni haline getirilecek ve temsilciler seçilecektir. 15 Haziran 2021 bildiri tam metinlerinin gönderileceği son tarihtir. 13-18 Temmuz 2021 tarihinde de yani 1. Maarif Kongresi'nin 100'üncü yılında 2. Maarif Kongresi gerçekleştirilecektir. Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinde çok değerli akademisyenlerimizin oluşturduğu Bilim Kurulumuz, kongremize önemli katkılar sağlayacaktır. Ayrıca Türk Eğitim Tarihi, Atatürk ve Maarif Kongresi konulu fotoğraf ve resim sergisi düzenlenecektir.”

Konuyla ilgili olarak Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan'nın Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a yaptığı ziyarette Bakanlığın Maarif Kongresi'ne paydaş olmasını önerdiği kaydedilerek, Bakan Selçuk'un da bu öneriye olumlu yaklaşarak, destek vereceklerini belirttiği ifade edildi. Genel Başkan Geylan yaptığı açıklamada, 1. Maarif Kongresi'nin 100. yılında aynı ruh ve heyecanla 2. Maarif Kongresi'ni düzenlemenin onurunu yaşadıklarını bildirerek, “Başöğretmen Atatürk daha Kurtuluş Savaşı devam ederken 15 Temmuz 1921'de 1. Maarif Kongresi'ni topladı. İrfan ordusu, 1923'te Cumhuriyet'in ilanıyla yeni Türkiye'nin imarına omuz verdi. 100 yıl sonra ise 13-18 Temmuz 2021'de aynı ruh ve heyecanla 2. Maarif Kongresi'ni bu kez Türk Eğitim-Sen topluyor. İrfan ordusu 2023'te yani Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünde güçlü Türkiye'nin geleceğine omuz veriyor. Kongremiz şimdiden hayırlı olsun. 1921'deki inançla, azimle, bilinçle yola çıktık. Atatürk ilke inkılaplarını kılavuzumuz yaparak, eğitim öğretim sistemini şekillendirmeye namzet olduk. Ne mutlu biz Türk eğitimcilerine. Kongremize katkı sunacak çok değerli bilim adamlarına, eğitim uzmanlarına, öğretmenlere de sonsuz teşekkürlerimizi ve minnetlerimizi bildiriyoruz. Bu kongreden elde edeceğimiz bilimsel sonuçlar Türk milli eğitiminin geleceğine projeksiyon tutacaktır” diye konuştu.