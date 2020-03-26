Türk Eğitim-Sen Başkanı Geylan: “Eğitime zorunlu ara 30 Nisan'a uzatıldı”

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, “Eğitime verilen zorunlu ara 30 Nisan'a kadar uzatıldı. İnşallah tekrar uzatmak zorunda kalmayız. Pek tabii ki esas olan insanımızın sağlığıdır” dedi.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, korona virüs salgını sebebiyle alınan önlemler kapsamında eğitime verilen aranın 30 Nisan'a kadar uzatılması hakkında açıklama yaptı. Her eksiğin telafisi olduğunu fakat kaybedilen sıhhatin telafisi olmadığını vurgulayan Geylan, “Yüz yüze eğitim esas olandır ve uzaktan eğitim tabii ki bunu karşılamaz. Ancak şu an kritik bir durumla karşı karşıyayız. Yüz yüze eğitime mecburen ara verdik” dedi.

Velilere de çağrıda bulunan Geylan, “Özellikle velilerimiz, bu süreçte hem çocuklarımızı evde tutmalı, hem verimli zaman geçirmeleri için tedbirleri almalı hem de uzaktan eğitimi disiplin içerisinde takip etmelerini sağlamalılardır” şeklinde konuştu.

Geylan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Eğitime verilen zorunlu ara 30 Nisan'a kadar uzatıldı. İnşallah tekrar uzatmak zorunda kalmayız. Pek tabii ki esas olan insanımızın sağlığıdır. Milletçe her eksiğimizi gayretimizle telafi edecek azim ve gücümüz var. Fakat Allah esirgesin kaybedeceğimiz sıhhatin telafisi yoktur. Yüz yüze eğitim esas olandır ve uzaktan eğitim tabii ki bunu karşılamaz. Ancak şu an kritik bir durumla karşı karşıyayız. Yüz yüze eğitime mecburen ara verdik. Devletimiz, çocuklarımızın eğitim sürecinin kesintiye uğramaması ve öğrencilerimizin motivasyonunu korumak adına hızlı bir şekilde EBA ve televizyon üzerinden uzaktan eğitimi devreye soktu. Öncelikle bu faaliyetin karar vericilerini ve fedakarca hizmet sunan tüm meslektaşlarımı yürekten tebrik ediyorum. Ümit ediyor ve bekliyorum ki süreç içerisinde MEB yapıcı eleştiri ve öneriler doğrultusunda iyileştirmeler yaparak bu hizmetin etkinliğini artıracaktır. Unutmayalım ki uzaktan eğitimin etkinliği ve faydasını belirleyen temel unsurların başında öğrenci ve velilerimizin disiplin ve ciddiyeti gelmektedir. Özellikle velilerimiz, bu süreçte hem çocuklarımızı evde tutmalı, hem verimli zaman geçirmeleri için tedbirleri almalı hem de uzaktan eğitimi disiplin içerisinde takip etmelerini sağlamalılardır. Ayrıca ailelerimiz, MEB'in duyurularını ve öğretmenlerimizin önerilerini de dikkatle takip etmelidirler. Temennim ve duam odur ki mümkün olabilecek en kısa sürede bu virüs belasını defederek hayatımızı normalleştirebilelim” diye konuştu.

Eğitime verilen arada öğretmenin önemine vurgu yapan Geylan, “Sanırım tüm vatandaşlarımız, eğitime verilen bu zorunlu arada çok açık şekilde kavramıştır ki öğretmen çok önemlidir. Çocuklarımızın gelişim ve eğitim sürecinde farklı araçlar etkin ve belirleyici olsa da temel unsur öğretmendir. İnşallah bundan sonraki hayatımızda ortak şuurumuz, bu anlayışın toplumun tüm bireylerinde içselleştirilmesine vesile olacaktır. Bu vesileyle güzel ülkemizin geleceğinin teminatı olan çocuklarımızın eğitimi için fedakarlıkla hizmet veren tüm öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.