Türk Eğitim-Sen Başkanı Geylan: "En kötü demokrasi, en iyi ihtilalden iyidir"

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, 28 Şubat "postmodern darbesi"nin yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "En kötü demokrasi, en iyi ihtilalden iyidir" dedi.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, 28 Şubat "postmodern darbesi"nin yıl dönümü dolayısıyla açıklama yaptı. Türkiye sevdalıları olarak, her durumda milli iradenin savunucusu ve koruyucusu olduklarını kaydeden Genel Başkan Geylan, millet egemenliğinin esas olduğunu ifade ederek, sözlerine şöyle devam etti:

"Cumhuriyet tarihimiz boyunca maruz kaldığımız her ihtilal, bu güzel ülkenin entelektüel birikimine, politik sermayesine, ekonomik özgürlüğüne ve diplomatik bağımsızlığına vurulmuş bir darbe olmuştur. Çünkü biliyoruz ki en kötü demokrasi, en iyi ihtilalden iyidir. Varlığını Türk varlığına adamış Türkiye sevdalıları olarak, 28 Şubat postmodern darbesinde 'düdük çaldığında' etekler altına sinen tatlı su demokratlarının aksine, Başkent'in caddelerinde yakalarımıza 'Kesintisiz demokrasi istiyoruz' kokartları takarak bildiri dağıtıyor ve millet iradesinin üzerinde hiçbir vesayeti kabul etmediğimizi haykırıyorduk."