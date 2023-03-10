Türk Eğitim-Sen Başkanı Geylan: “Kamu çalışanlarının maaşlarından yıllardır kar elde eden bankaların takındığı tutum kabul edilemez”

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, bankaların kamu çalışanlarına verdiği promosyon hakkında bir açıklama yaptı. Maaşlardan edilen kara oranla verilen promosyon miktarının çok az olduğunu belirten Geylan, bankaların emeklilere verdikleri miktarların bile altında promosyon tekliflinde bulunduğunu dile getirdi. Geylan, Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) çağırıda bulunarak, Bakanlığın bankalarla muhatap olması ve kamu çalışanlarının hak kaybına uğramasına engel olması gerektiğine vurgu yaptı.

Geylan, şu ifadeleri kullandı:

“Kamu çalışanlarının maaşlarından yıllardır fahiş kar elde eden bankaların son aylarda takındığı tutum kabul edilemez. Milyonlarca çalışanın sırtından kazancına kazanç katan bankalar, adeta bir rant ittifakı kurmuşçasına emek sömürüsü yapmaktadırlar. Durum öylesine bir seviyeye ulaşmıştır ki, bankalar, emeklilere verdikleri miktarların bile altında promosyon teklifleriyle memurlarımızla alay etmektedirler. Örneğin; Sinop'ta bir ilçemizde teklif edilen promosyon miktarı sadece 900 liradır, Batman'da üç ilçe için ortak yapılan teklif yalnız 7 bin liradır. Amasya Suluova'da 3 yıl için yapılan teklif 9 bin liradan ibarettir. Bankalar, cüretlerini o kadar abarttılar ki, bir kamu bankasının Van Bölge Müdürü, randevu verdiği halde Hakkari'den gelen ve il milli eğitim müdür yardımcısı ve sendika temsilcilerinin bulunduğu heyetle görüşme yapmaya dahi tenezzül etmemiştir. MEB, tüm çalışanları adına bankalarla muhatap olmalı ve meslektaşlarımızın hak kaybına engel olmalıdır.”