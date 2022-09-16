Türk Eğitim-Sen Başkanı Geylan: “Mensubiyete göre yönetici atarsanız, mesleğimizin saygınlığını zedelerler”

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Düzce'de bir okulda, okul müdürünün kendisine özel tuvalet yaptırmasına ilişkin kamuoyuna yansıyan haberler hakkında açıklama yaptı. Geylan, bir sendikanın kadın kolları başkanını atama şartlarını taşımadığı halde proje okuluna müdür yapıldığını savunarak, “İşte böyle fark oluşturan icraatlar yapar. Liyakat ve ehliyet esasına göre değil de mensubiyete göre yönetici atanması yapıldığında öğretmenlik mesleğinin saygınlığı zedelenir” diye konuştu.

"Atamalar, MEB yönetici atama yönetmeliğine göre yapılmalı"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e çağrıda bulunan Geylan, “Akademik başarısı en yüksek olan çocuklarımızın okuduğu bu okullarımızın yönetici ve öğretmen atama süreçlerini keyfiyetten kurtararak, hakkaniyetli bir düzene kavuşturmalıdır. Söylemekten dilimizde tüy bitti. Proje okullarının yönetici atamaları da MEB yönetici atama yönetmeliğine tabi şekilde gerçekleştirilmelidir. Sayın Bakan Mahmut Özer'den beklentimiz ve isteğimiz aksi taktirde bu vebale herkes ortaktır” şeklinde konuştu.