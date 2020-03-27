Türk Eğitim-Sen Başkanı Geylan: "Ücretli öğretmenler ve usta öğreticiler mağdur edilmemeli"

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, korona virüs sebebi ile yaşanan olağanüstü günlerde eğitim çalışanlarına yönelik alınacak tedbirler kapsamında ücretli öğretmenlerin ve usta öğreticilerin ders görevleri yapılmış sayılarak aldıkları ücretlerin eksiksiz şekilde ödenmesi gerektiğinin altını çizdi. Özel okullarda çalışan öğretmenlerin ücretlerinin kesintisiz ödenmesi gerektiğine de vurgu yapan Geylan, okullara ödemeleri yapmış olan velilerin mağdur olmaması için de ek düzenlemelerin ivedilikle hayata geçirilmesini istedi. Geylan, “Bu yıl ödenen ücretler, önümüzdeki yıla mahsub edilebilir, eğer ki öğrenci mezun oluyorsa ücreti iade edilmelidir” ifadelerini kullandı.

Geylan, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Bilindiği gibi ülkemiz olağanüstü günlerden geçmektedir. Yaşadığımız bugünlerde devletimiz kimsenin mağdur olmaması adına birçok tedbirleri hayata geçiriyor. Devlet ve millet olarak bu günleri atlatabilmek için bütün gayretimizi ortaya koyuyoruz. Ülkemizin içinde bulunduğu olağanüstü dönemde her kurum taşın altına elini koymalı ve sınırlarını zorlamalıdır. Daha önceki açıklamalarımızda da ifade ettiğimiz gibi ücretli öğretmenler ve usta öğreticilerin durumu hakkında hükümete çağrıda bulunarak, (öğretmenlerimizin ek ders ücretlerinin ödemesinde olduğu gibi) ücretli öğretmenlerimizin ve usta öğreticilerin de ‘ders görevleri yapılmış sayılarak' aldıkları ücretlerin eksiksiz şekilde ödenmesini talep ediyoruz. Ayrıca bu çalışanları ortada bırakmamak sosyal devlet olmanın da bir gereğidir. En kısa sürede hükümetin bir düzenleme yaparak yaşanan mağduriyetin giderileceğini umuyorum. Öte yandan özel okulların da çalışanların ücretlerini kesintisiz ödemesi gereklidir. Zaten kamudaki emsallerine göre daha düşük maaş alan bu öğretmenlerimiz mağdur edilmemelidir. Devletimiz ise geçtiğimiz hafta diğer bazı sektörler için açıklandığı gibi özel eğitim kurumlarına yönelik tedbirleri de hayata geçirmelidir. Ayrıca okullara ödemeleri yapmış olan velilerimizin de mağdur olmaması için ek düzenlemeler ivedilikle gerçekleştirilmelidir. Ödenen ücretler ara sınıf öğrencileri için önümüzdeki yıla mahsup edilebilir, eğer ki öğrenci mezun oluyorsa ücret iade edilmelidir.”