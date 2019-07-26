Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Geylan, Bakan Selçuk'u ziyaret etti

Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan, tarihinde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'u makamında ziyaret etti.

Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Türk Eğitim-Sen'in 1 Ağustos tarihinde başlayacak toplu sözleşmeye ilişkin taleplerini ve Milli Eğitim Bakanlığının hazırladığı yeni Anadolu Liseleri Tasarısına ilişkin sendika görüşlerini Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a sundu.

Geylan, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk ile görüşme gerçekleştirdim. Toplu Sözleşme masasına taşıyacağımız talepler ve yeni Anadolu Liseleri Tasarımına ilişkin raporlarımızı takdim ettim. Sözleşmeli öğretmenlerimizin Ağustos'ta eş durumu mazeret tayini başvuru yapabilmeleri için önerilerimizi ifade ettim. Kendisi değerlendireceklerini beyan etti. Sayın Ziya Selçuk'un öğretmenlerimizin bu haklı talebine kayıtsız kalmayacağına inanıyorum. Ayrıca rehber öğretmenlerimizin, nöbet konusu başta olmak üzere taleplerinin karşılanması, birden fazla nöbete de ücret ödenmesi, alan değişikliği taleplerinin karşılanması, eğitime hazırlık ödeneğinin tüm eğitim çalışanlarına ödenmesi, maaş karşılığı ders saatinin 15 saat olarak eşitlenmesi, Öğretmenler Günü'nde ikramiye ödenmesi gibi daha birçok hususta öneri ve taleplerimizi ilettim. Sayın Ziya Selçuk'a ilgisinden ötürü teşekkür ediyorum.”