Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan: “Diyarbakırlı annelerimizin yanındayız”

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, 11 Eylül tarihinde İLKSAN ve Kastamonu Belediyesinin ortaklaşa yaptığı 'Şehit Öğretmenler Parkı'nın açılış töreninde hazır bulundu. Türk Eğitim-Sen Genel Başkan Talip Geylan: “Diyarbakırlı annelerimizin yanındayız” dedi

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan açılışta yaptığı konuşmada, “İLKSAN Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Tuncer Yılmaz başta olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Bölücü terörün katlettiği Neşe Alten'leri, Aybüke Yalçın'ları, Necmettin Yılmaz'ları unutmayacağız, unutturmayacağız. Ruhları şad olsun” dedi.

Törene Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, İLKSAN Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri, Genel Başkan Yardımcımız Cengiz Kocakaplan, Kastamonu Şube Başkanı Nedim Afacan ve şube yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

"Anıtta 168 öğretmenizin isimleri yer alıyor. Hiçbirini unutmayacağız"

Geylan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu topraklar, Anadolu'ya ilk ayak bastığımız günden bu yana yüz binlerce şehidimizin kanıyla sulanarak vatan kılındı. Tabii terörle mücadelede de çok sayıda şehit veriyoruz. Şehitlerimiz arasında öğretmenlerimiz ve kamu görevlilerimiz de vardı. Anıtta 168 öğretmenizin isimleri yer alıyor. Hiçbirini unutmayacağız. Zira unutmak tükenmek demektir. İLKSAN, Türk Eğitim-Sen ve Kastamonu Belediyesi şehitlerimizi unutmadığını bir kez daha gösterdi. Nasıl unutalım kalleş PKK, 26 Ekim 1993 tarihinde Bismil'in Çavuşköyü İlkokulunda öğretmenlik yapan ve henüz 21 yaşında olan Neşe Alten'in evini bastı ve henüz 26 günlük öğretmen iken Alten'i babasıyla birlikte katletti. Aybüke Yalçın 9 Haziran 2017'de Batman'ın Kozluk İlçesinde çapraz ateşe maruz kaldı. 22 yaşındaki Yalçın, henüz 8 aylık öğretmendi. 16 Haziran 2017'de sömestr tatili için memleketine giden Necmettin Yılmaz Tunceli'de kaçırıldı ve katledildiğinde 24 yaşındaydı. Tüm bu yaşananları unutacak mıyız? Elbette hayır. Vatandaşlarımız da unutmasın diye “Şehit Öğretmenler Parkı”nı yaptık. Emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ederiz” diye konuştu.

Diyarbakır'da çocukları PKK tarafından kaçırılan annelerin bölücü terör örgütünün uzantısı olan partinin il binası önündeki oturma eylemine değinen Geylan, “Türk Eğitim-Sen olarak, Türkiye Kamu-Sen olarak bu annelerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyorum. Onların yüreğindeki sızıyı biz de yüreğimizde hissediyoruz. Bir an önce evlatlarına kavuşmalarını temenni ediyorum. Annelerimizi bu cesur duruşlarından dolayı kutluyor, tüm milletimizin yanlarında olduğunu bilmelerini istiyorum. Okulda, sınıflarında olması, sıralarında oturması gereken evlatlarımızı terör örgütüne kanalize eden sorumlular hakkında en sert tedbirlerin ve en etkili müeyyidelerin alınması için devletimizin gerekenleri bir an önce yapmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Parkta, çeşitli zamanlarda kalleş PKK'nın şehit ettiği 168 öğretmenimizin künyelerinin, fotoğraflarının ve öz geçmişlerinin yer aldığı bir anıt bulunmaktadır. Parkın üç girişine ise “Şenay Aybüke Yalçın”, “Necmettin Yılmaz” ve “Darıkent Şehitleri” isimleri verildi.