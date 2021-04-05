Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan: “Eğitim çalışanları risk altında”

Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Geylan, Kasım 2020'den itibaren aşı konusunda sürekli çağrı yapıldığını hatırlatarak, aşılama programı tamamlanmadan tedbirlerin kalıcı sonuçlar vermesinin mümkün olamayacağını bildirdi.

LGS ve YKS eşiğindeki öğrencilerin hazırlık programları devam edilmesi kaydıyla, Ramazan ayı boyunca tüm kademeler itibariyle uzaktan eğitim kararı da alınabileceğine dikkat çeken Geylan, bu sürede de tüm eğitim çalışanlarının aşılanmasının hızla tamamlanması gerektiğini kaydetti. Genel Başkan Talip Geylan, açıklamasında şu ifadeler yer verdi:

"Günlük vaka sayıları son haftalarda sürekli artan bir seyir izlemektedir. Nitekim dün itibariyle sayı 45 binlere dayanmış durumdadır. Gün geçmiyor ki, yurdun dört bir yanından Covid-19 virüsü nedeniyle hastalanan ya da hayatını kaybeden bir meslektaşımızın acı haberini almayalım. Hatırlanacağı üzere Mart başında Bakanlar Kurulu'nun aldığı kararla yeni kısıtlamalar hayata geçirilmişti. Hali hazırda illerimizin yaklaşık yüzde 80'i yüksek/çok yüksek risk grubundandır. Bir çok ilimizde ara sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilmiştir. Öte yandan bilim insanlarının açıklamalarına göre yeni mutant virüsün özellikle 0-9 yaş grubunda hızlı yayıldığı ve etki gösterdiği anlaşılmakta. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bugün yaptığı '65 yaş üstü büyüklerimizin son bir ayda toplam vakalar içindeki oranı yüzde 14,39'dan yüzde 11,3'e düştü. Gençlerin aktif vakalar içindeki oranı ise artıyor. Gençlerimizi de koruyacağız' paylaşımı da bu gerçeği doğrulamaktadır. Böyle bir durumda MEB, Sağlık Bakanlığı ile görüşerek, hem eğitim çalışanlarının hem de öğrencilerimizin sağlığının riske atılmaması için, ara sınıflarda olduğu gibi, okul öncesi ve ilkokullarımızda da tam zamanlı uzaktan eğitime geçme kararı almalıdır. Hatta, daha ileri ve gerekli bir tedbir olarak, LGS ve YKS eşiğindeki öğrencilerimizin hazırlık programları devam etmek kaydıyla, Ramazan ayı boyunca tüm kademeler itibariyle uzaktan eğitim kararı da alınabilecektir. Bu sürede de tüm eğitim çalışanlarının aşılanması programı hızla tamamlanmalıdır. Türk Eğitim Sen olarak Kasım 2020'den itibaren aşı konusunda sürekli çağrı yapıyoruz. Çünkü görülmüştür ki, aşılama programı tamamlanmadan tedbirlerin kalıcı sonuçlar vermesi mümkün olamayacaktır. Sağlık Bakanlığı'nın öncelikleri güncellemesi ve öğretmenlerin aşılanması için imkanları zorlaması elzemdir."