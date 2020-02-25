Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan, ‘Eğitim ve Ahlak Kongresi' hakkında değerlendirmelerde bulundu

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Milli Eğitim Bakanlığının 3 Nisan tarihinde düzenleyeceği ‘Eğitim ve Ahlak Kongresi' hakkında değerlendirmelerde bulundu.

‘Eğitim ve Ahlak Kongresi' gibi bir çalışmaya kesinlikle ihtiyaç duyulduğunu belirten Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, kongre başlıklarından birisinin ‘Yönetici Ahlakı' olacağına vurgu yaptı.

‘Yönetici Ahlakı' başlığı altında hangi hususların masaya yatırılacağını merak ettiğini söyleyen Geylan, kongrede “Yönetici atamalarının bir sendika/cemiyet/vakıf mensubiyeti üzerinden değil de, liyakat esaslı yapılmasının ahlaki değeri vurgulanacak mı?” diye sordu.

Genel Başkan Geylan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“MEB 3 Nisan'da Antalya'da Eğitim ve Ahlak Kongresi düzenliyor. Böyle bir çalışmaya kesinlikle ihtiyaç vardı. Kongre başlıklarından birisi de ‘Yönetici Ahlakı' olacak. Merak ediyorum; bu başlık altında hangi hususlar masaya yatırılacak acaba. Mesela; Yönetici atamalarının bir sendika/cemiyet/vakıf mensubiyeti üzerinden değil de liyakat esaslı yapılmasının ahlaki değeri vurgulanacak mı. Liyakat sahibi olsalar bile ‘Mahalle' dışından olanlara türlü bahaneler sunulurken, sıra mahallenin müdavimlerine geldiğinde mevzuat hükümlerinin katlediliyor olmasının ahlaki değerlendirmesi yapılacak mı. Kimi ‘Mahalle' mensuplarının analarından yönetici doğduklarına ve oturacak yerlerinin asla boşlukta bırakılmamasına dair inancın sapkın bir anlayış olduğu bildirilecek mi. Makamların, makam sahiplerine devletin bir emaneti olduğu, emanete sahip çıkamayanların erdemlice davranmaları ve istifa etmeleri gerektiği tavsiye edilecek mi. Yöneticilerin sadakat gösterecekleri tek yerin devlet olduğu, dışarıdan yapılara biat edenlerin devletin memuru olamayacağı ve devlete ihanet etmiş olacağı ifade edilecek mi. Dışarıdan yapıların kamuyu yönetme arzu ve girişimlerinin bir hadsizlik olduğu, bu hadsizliğe müsaade edenlerin de hadsizler kadar mesuliyet sahibi oldukları görülecek mi. Kurumlarımızı işgal etmiş olan paralel yönetimlere karşı hala müsamaha gösteriliyor olmasının, ülkemizin 2023 hedeflerini sabote ettiğine ve bunun ahlaki sorumluluğuna dikkat çekilecek mi. Mahallemizden olsun da çamurdan olsun yaklaşımının, kurumlarımızı çürüttüğü ve bu çürümüşlüğün müsebbiplerinin tarihin ve milletin vicdanında mahkum edileceği vurgulanacak mı. Heyecan ve merakla takip edeceğiz.”