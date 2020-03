Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan: “Gayret devletten, tedbir milletten”

Türk Eğitim-Sen'in sorumlu sivil toplum kuruluşu olarak toplumun doğru bilgilendirmesi anlamında gerekli pozisyonu aldığını kaydeden Genel Başkan Geylan, sendikanın devletin aldığı tedbirlerin hayata geçirilmesi için üzerine düşen her görevi yerine getireceğini belirtti. Geylan, şunları söyledi:

“Malum olduğu üzere ülkemiz, küresel ölçekte bir tehditle karşı karşıyadır. Korona virüs tehlikesine karşı devletimiz bir dizi tedbirleri hızla hayata geçirmiş durumdadır. Hiç şüphe yoktur ki alınan bu tedbirlerin sağlayacağı fayda, vatandaşlarımızın ikaz ve yönlendirmelere riayet etmesiyle doğru orantılı olacaktır. Bu vesileyle tehlikenin belirdiği ilk andan itibaren hızlı şekilde tedbirleri hayata geçiren yetkililere ve fedakarlıkla görev yapan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Türk Eğitim-Sen, sorumlu sivil toplum kuruluşu olarak toplumumuzun doğru bilgilendirilmesi anlamında gerekli pozisyonu almıştır. Sendikamız, toplumda bir panik havası oluşturulmasına müsaade etmeden devletimizin aldığı tedbirlerin hayata geçirilmesi anlamında üzerine düşen her görevi yerine getirecektir. Bunun yanı sıra, topluma örnek teşkil etmek amacıyla insanlarımızın birbirleriyle mümkün mertebe az temas sağlaması için de kendi tedbirlerini hayata geçirmiştir. Teşkilatlarımız açık ve tüm yöneticilerimiz görevi başındadır. Ancak virüsün bulaşıcılığını en aza indirebilmek için insanlarımızın birbirleriyle temasını asgari düzeyde tutmak amacıyla lokal ve dinlenme salonlarımızı kapatıyor ve ayrıca hizmet binalarımıza ziyaretlerin olabildiğince kısıtlanması gerekliliğinden hareketle sendikal hizmetlerimizi telefon ve elektronik/dijital haberleşme vasıtalarıyla yürütüyoruz.”

Geylan, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu tehlikenin şuurunda olduğunu söyleyerek, “Her milli meselede olduğu gibi bu süreçte de 'önce ülkem' anlayışıyla kişisel ve kurumsal tüm önceliklerimizi tali hususlar olarak kabul ediyor ve milletimizin sıhhatine karşı oluşan bu küresel tehdit karşısında da milli duruşumuzu ortaya koyuyoruz. Milletimizin ve devletimizin ihtiyaç duyduğu her zaman değil elini, gövdesini taşın altına koyan her bir yol arkadaşıma teşekkür ediyorum. Tüm eğitim çalışanlarına ve kamuoyuna çağrımızdır, tabii ki paniğe izin vermeyeceğiz fakat asla rehavete de düşmeyeceğiz. Ancak lütfen resmi mercilerin uyarılarını ciddiye alalım ve yüksek bir disiplin şuuruyla gereğini yapalım. Hem kendimizin hem de toplum sıhhatini korumak için temastan kaçınalım ve olabildiğince evde kalalım. Şu gerçeği asla dikkatlerimizden kaçırmayalım. Bu tehlikeyi tam bir seferberlik ruhu ile aşabileceğiz. Toplumun her kesimi ve her bir vatandaşımız, yetkili makamların telkinleri doğrultusunda tavizsiz şekilde pozisyon almalıdır. Suistimal ve gayri ciddi tutum ve davranışlar, bütün toplum sağlığını riske atacak sonuçlara neden olacaktır” ifadelerini kullandı.