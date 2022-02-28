Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan güven tazeledi

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, 26-27 Şubat 2022 tarihleri arasında Ankara'da yapılan Türk Eğitim-Sen 7. Olağan Merkez Genel Kurulu'nda güven tazeledi.

26-27 Şubat 2022 tarihleri arasında Ankara'da yapılan Türk Eğitim-Sen 7. Olağan Merkez Genel Kurulu'nda Genel Başkan Talip Geylan güven tazeledi. Genel Kurulda belirlenen mevcut yönetimde ise Genel Sekreter Haydar Urfalı, Genel Başkan Yardımcısı Seyit Ali Kaplan, Genel Başkan Yardımcısı Selahattin Dolgun, Genel Başkan Yardımcısı Cengiz Kocakaplan, Genel Başkan Yardımcısı Orhan Kütük, Genel Başkan Yardımcısı Erhan Bayram oldu.

“Bayrağı devreden arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum”

Genel Kurulun tamamlanmasının ardından bir konuşma yapan Genel Başkan Geylan, şunları söyledi:

“Öncelikle Türk Eğitim-Sen'in farkını ortaya koyarak bize büyük bir gurur yaşatan, bu kongrenin gerçekleşmesinde emeği geçen tüm arkadaşlarımıza, emektarlarımıza ve üst kurul delegelerimize teşekkür ediyorum. Türk Eğitim-Sen'in adına yakışır bir kongre gerçekleştirildi. 7. Olağan Merkez Genel Kurulumuzdaki tablo, Türk Eğitim-Sen teşkilatının farkını ortaya koydu. Bu minvalde yeni yönetim kurulu üyelerimize başarılar diliyorum. Dört yıl boyunca emaneti birlikte taşıyacağız ama bunun öncesinde bayrağı devreden arkadaşlarıma huzurunuzda şükranlarımı sunuyorum. Musa Akkaş, Mehmet Yaşar Şahindoğan ve Fuat Yiğit uzun yıllardır beraber yol arkadaşlığı yaptığımız isimlerdir. Başarıyla ifa ettikleri görevlerini yeni arkadaşlarımıza devrettiler. Şahsım ve teşkilatım adına hayatım boyunca minnet duyacağımı ifade ediyorum. Arkadaşlığımız, dostluğumuz, abilik-kardeşlik hukukumuz bakidir. Bizim birlikteliğimiz pazara kadar değil, mezara kadardır” dedi.

“Bu kadro, teşkilatımızı devletimizin ikinci yüzyılına taşıyacak”

7. Olağan Merkez Genel Kurulun ayrı bir anlamı olduğunu söyleyen Geylan, “115 şubemiz ve merkez yönetim kurulu üyelerimizle bu kadro, teşkilatımızı devletimizin ikinci yüzyılına taşıyacak ve yürekten inanıyorum ki Türk Eğitim Sen'i yeniden yetkili kılacak. 2018 mutabakatında üye sayımız 201 bin 475 idi. Sendikamız 2014 mutabakatında tarihindeki en yüksek üye sayısına ulaştı ve bu rakam 230 bin 996 idi. Bugün ise üye sayımız 250 bine dayandı. Türk Eğitim-Sen'e inanılmaz bir teveccüh var. Hızla ve istikrarlı bir şekilde büyüyoruz. Yetkiye koşuyoruz. Eğitim çalışanlarının teveccühünü sürdürmemizin yolu teşkilatımızın sağlam olmasından geçmektedir. Türk Eğitim-Sen teşkilatının her bir yöneticisi sahadadır ve bundan sonra da var gücüyle sahada olmayı sürdürecektir” dedi.

“Marifet bizde değil, teşkilatımızdadır”

Geylan şunları kaydetti:

“Hep söylerim; marifet bizde değil, teşkilatımızdadır. Hamdolsun muhatap olduğumuz her kişi ve kuruluş nezdinde inanılmaz bir kredimiz var. Ama bu iltifat şahsımıza gösterilen bir iltifat değildir. Bu iltifat, Türk Eğitim-Sen teşkilatının kariyeri ve karizmasınadır. Bunun haklı gururunu yaşıyoruz.”

199 üst kurul delegesinin seçildiği Genel Kurulda diğer zorunlu organ olann Denetleme Kurulu'nda (Asil) Fikret Gülenç, Metin Ercan, Mürsel Özata, Ömer Solğun, Mustafa Deviren yer alırken Disiplin Kurulu'nda (Asil) Remzi Özmen, Ömer Okumuş, Sedat Dursun, Merih Eyyup Demir, Muharrem Çolak yer aldı.