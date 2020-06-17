Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan: “Halk Eğitim Merkezleri pandemi sürecinde ülkemizin gururu oldu"

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, "Halk Eğitim Merkezleri, Olgunlaşma Enstitüleri ve Meslek Liselerimiz maske, sıhhi temizlik ürünleri, koruyucu giysi ve solunum cihazı üretimleriyle salgın sürecinde ülkemizin gururu oldular" dedi.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Milli Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Genel Müdürü Yusuf Büyük'ü makamında ziyaret etti. Ziyarette Genel Başkan Yardımcısı Selahattin Dolğun ve Ankara 1 No'lu Şube Başkanı İzzet Fakılı da bulundu. Halk Eğitim Merkezleri ve Olgunlaşma Enstitülerinin salgın döneminde 30 milyon maske üretimi yaparak sağlık çalışanları ve güvenlik görevlileri başta olmak üzere kamu çalışanlarının ihtiyacını karşıladığını belirten Geylan, salgın döneminde eğitim çalışanlarının ortaya koyduğu performansın milletin takdirine mazhar olduğunu kaydetti. Halk Eğitim Merkezlerinin pandemi sürecindeki başarılarına dikkat çeken Geylan, "Halk Eğitim Merkezleri, Olgunlaşma Enstitüleri ve Meslek Liselerimiz maske, sıhhi temizlik ürünleri, koruyucu giysi ve solunum cihazı üretimleriyle salgın sürecinde ülkemizin gururu oldular" dedi.

Genel Başkan Talip Geylan, Genel Başkan Yardımcısı Selahattin Dolgun ve Ankara 1 No'lu Şube Başkanı İzzet Fakılı ile birlikte Yaygın Eğitim Genel Müdürü Sayın Yusuf Büyük'ün yanı sıra Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Mehmet Yılmaz ve Sosyal, Kültürel Eğitimler ve Faaliyetler Daire Başkanı Meral Altınkaya'yı ziyaret ederek, Türk milleti ve Halk Eğitim Merkezi çalışanları adına kendilerine teşekkürlerini iletti.