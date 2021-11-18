Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan: "Öğretmene güvenin"

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde hediye hususunda öğretmenlerin uyarılmasının istenmesine tepki göstererek, "Herkes rahat olsun öğretmenlerimiz 'menfaat sağlama amacıyla hediye kabul etmek, borç para istemek' ya da 'kamu görevlisine ya da devlete olan güven ve itibar duygusunu zayıflatacak' hiçbir davranışa tevessül de etmez, müsaade etmez. Rahat olun, öğretmene güvenin" dedi.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan yaptığı açıklamada, "Öğrencilerimizin 24 Kasım'da bir buket çiçekle ya da bir kalemle öğretmenlerine sevgi, takdir ve teşekkürlerini ifade etmelerinden ibaret olan sembolik nitelikteki bir durumu, sahada yaşanan bir sorun gibi ortaya koymak doğru değildir. Tabii ki her yerde olduğu gibi suiistimaller olabilir. Zaten benzer suiistimaller için mevzuatımız açıktır ve tüm kamu çalışanları da bunu bilmektedir. Herkes rahat olsun öğretmenlerimiz 'menfaat sağlama amacıyla hediye kabul etmek, borç para istemek' ya da 'kamu görevlisine ya da devlete olan güven ve itibar duygusunu zayıflatacak' hiçbir davranışa tevessül de etmez, müsaade de etmez. Rahat olun, öğretmene güvenin” ifadelerini kullandı.