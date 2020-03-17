Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan: "Panik yok ama tedbirde tavizsiz olacağız”

Öğrencilerimiz neredeyse 12 saat çalışıyorlar. Bu vesile ile hem öğrencilere hem de öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Okullarımızda hijyen eğitimi de kesintisiz devam etmektedir" dedi.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Korona Virüs (Kovid-19) tedbirleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bütün insanlığa geçmiş olsun dileklerini de ileten Geylan, insanlığın şu anda küresel bir tehditle karşı karşıya olduğunu bildirdi. Devletin sürecin başından beri hızlı tedbirler aldığına dikkat çeken Geylan, başta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olmak üzere süreci ciddiyetle yöneten tüm yetkililere teşekkür etti.

Nisan ara tatilinin öne çekilmesiyle okullarda toplamda iki haftalık bir tedbir uygulamasının hayata geçirildiğini bildiren Geylan, okul yöneticilerinin de okullarda hijyen sağlanması noktasında elinden gelen gayreti ortaya koyduklarını söyledi. Okullarda ödenek ve personel yetersizliğine vurgu yapan Genel Başkan Geylan, bugüne kadar temizlik hizmetlerinin Okul Aile Birliklerinin desteğiyle sürdürüldüğüne dikkat çekti. Korona Virüs tehlikesi ülkemizde ortaya çıktığı andan itibaren Milli Eğitim Bakanlığı'nın hızlı hareket ederek ekstra tedbirleri hayata geçirdiğini söyleyen Geylan, “Bakanlığımızın yaptığı açıklamalara göre hem okulların ödenekleri artırıldı hem de Türkiye genelinde 38 meslek lisesinde hijyen ürünlerinin üretimi hızlandırıldı. Şu anda meslek liselerinde günlük 100 tona ulaşan bir dezenfektan üretimi söz konusudur. Öğrencilerimiz neredeyse 12 saat çalışıyorlar. Bu vesile ile hem öğrencilere hem de öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Okullarımızda hijyen eğitimi de kesintisiz devam etmektedir” dedi.

“Bu süreç bir keyif tatili olarak algılamamalı”

Tatil kararının çok doğru ve yerinde bir karar olduğuna dikkat çeken ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a teşekkür eden Geylan, “Virüsler kalabalık ortamlarda hızlı yayılır ve dolayısıyla okullarda çocuklarımız risk altındadır. Ancak burada şunu görmek gerekir: Ne öğrencilerimiz ne de velilerimiz bu süreci bir keyif tatili olarak algılamamalıdır. Okulların tatil olmasıyla birlikte çocuklarımız kalabalık mekanlardan ve toplu alanlardan uzak durmalı, mümkün olduğu kadar evde zaman geçirmelidir” diye konuştu.

“Öğrencilerimiz ve velilerimiz uzaktan eğitim sürecine gereken hassasiyeti ve ciddiyeti göstermelidir”

Bu süreçte öğrencilerin eğitimlerine evde devam edeceklerini hatırlatan Geylan, “Milli Eğitim Bakanlığı hem EBA hem de TRT üzerinden yayın yapacak. Tabi ki yüz yüze eğitimin yerini hiçbir şey tutmaz. Ancak süreç şu an için bunu gerektiriyor. Dolayısıyla öğrencilerimiz ve velilerimiz uzaktan eğitim sürecine gereken hassasiyeti ve ciddiyeti göstermelidir” dedi.

LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrencilerin EBA üzerinden de destek eğitimi alabileceklerini söyleyen Geylan, “Tabi asla arzu etmiyoruz ama sınavların gidişata göre ertelenmesi dahi söz konusu olabilir” dedi.

“Devletimizin ilan ettiği tedbirlere bire bir riayet edilmelidir”

Risk oranın artmasıyla birlikte devletimizin ek tedbirler alacağını da düşündüğünü kaydeden Geylan, öğrencilerin ve velilerin bu durumu ciddiye almasını istedi. Vatandaşlarımızı daha sorumlu davranmaya çağıran Geylan, “Devletimizin ilan ettiği tedbirlere bire bir riayet edilmelidir. Bilindiği gibi İtalya kötü bir dönem yaşıyor. Bunun en önemli sebebi İtalyan hükümetinin bu süreci dikkate almamasıdır. İtalyan vatandaşları da hiçbir şey yokmuş gibi sosyal yaşantılarına devam etmişlerdir. Şu anda sosyal yaşantımızı sürdürebileceğimiz bir pozisyonda değiliz. Dolayısıyla sadece kendimizi değil toplum sağlığını da tehlikeye atmamalıyız” diye konuştu.

“Vatandaşlarımızın sadece resmi kurumların telkin ve ikazlarına kulak asmalarını istirham ediyorum”

Geylan, sosyal medya başta olmak üzere farklı mecralarda toplumda panik ve kaos havası oluşturmak isteyenlerin oluştuduğu manipülasyonlara dikkat edilmesi gerektiğini belirten Geylan, “Temkinli olacağız. Vatandaşlarımızın sadece resmi kurumların telkin ve ikazlarına kulak asmalarını istirham ediyorum” dedi.