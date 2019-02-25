Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan: "Türkiye Kamu-Sen'i engellemek hiç kimsenin haddi değil"

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, "400 bini aşkın üyenin gücü ile masaya oturan Türkiye Kamu-Sen'i engellemek hiç kimsenin haddi değildir" dedi.

Türk Eğitim-Sen Genel Merkezinin “Türkiye'de Kadın Sorunları, Beklentileri ve Çözüm Arayışları” konulu çalıştayı, 24 Şubat tarihinde sona erdi. Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Genel Merkez yöneticileri, Merkez Kadın Komisyonu Başkanı Firdes Işık ve Türkiye genelinden 400'ü aşkın kadın komisyonu üyesinin katıldığı çalıştayda "Türkiye'de Kadın İstihdamı ve Çalışma Hayatında Kadın", "Sendikal, Siyasal ve Kamusal Alanda Kadın, Toplumsal Cinsiyet Rolleri ve Kalıplaşmış Değer Yargıları", "Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi", "Türkiye'de Kadın Eğitimi", "Kadına Karşı Ayrımcılığın Önlenmesindeki Yükümlülükler" konularını ele alan 6 ayrı komisyon kuruldu. İki gün boyunca Prof. Dr. Yonca İldeş Anzerlioğlu, Prof. Dr. Çiğdem Şahin Başfırıncı, Prof. Dr. Ayşe Yücel Çetin, Prof. Dr. Esma Şimşek, Prof. Dr. Naciye Yıldız ve Öğretim Görevlisi Sema Sancak moderatörlüğünde yürütülen komisyon çalışmalarında katılımcıların görüş ve önerilerinden oluşan raporlar kapanış oturumunda sunuldu.

"Üçüz bebeklerini geride bırakan bir öğretmenden nasıl verim beklersiniz?"

Toplantının kapanışında konuşan Genel Başkan Talip Geylan, sözleşmeli öğretmenlik uygulamasının 2016'da çıkarılan bir KHK ile geri getirildiğine, üstelik bu kez mülakat uygulamasının da yer aldığına işaret ederek, sözleşmeli ve mülakatlı öğretmenlik uygulamasını kabul etmediklerini söyledi. Sözleşmeli öğretmenlerin tayin haklarının olmadığını, ailelerin parçalandığını, çocukların annesiz, babasız büyüdüğünü belirten Geylan, bunun Anayasa ihlali olduğuna vurgu yaptı. Anayasa'nın 41'inci maddesinde “Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır. Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar” ifadesinin yer aldığını hatırlatan Geylan, “Üçüz bebeklerini geride bırakan bir öğretmenden nasıl verim beklersiniz? Sözleşmeli çalışanlara eş durumundan tayin hakkı verilmelidir” diye konuştu.

“Kamu-Sen'i engellemek kimsenin hakkı değil”

“400 bini aşkın üyenin gücü ile masaya oturan Türkiye Kamu-Sen'i engellemek hiç kimsenin haddi değildir” diyen Geylan, “Malum sendikanın Türkiye Kamu-Sen'den rahatsız olduğunu biliyoruz. KPDK toplantısında Memur Sen'in Genel Başkanı Ali Yalçın, ‘Toplu sözleşme masasına yetkili olmayan konfederasyonlar oturmasın' dedi. Ali Yalçın aslında ‘Türkiye Kamu-Sen o masada oturmasın' demek istedi. Bunu ilk genel başkan olduğunda da ifade etmişti. O dönemde kendisinin acemiliğine vermiştik. Ama Ali Yalçın bugün hala aynı şeyleri söylüyorsa, bunu farklı anlamlara yorarız. Bakınız Türkiye Kamu-Sen toplu sözleşme masasına adeta bir gözlemci sıfatı ile katılıyor. İmza yetkimiz ve itiraz hakkımız yok, karar alma süreçlerine dahi müdahale edemiyoruz. Peki Türkiye Kamu-Sen'den neden bu kadar rahatsızlar? Asıl rahatsız olması gereken işveren tarafı yani Hükümet değil mi? Çünkü işveren tarafı, ‘Karşımda çalışanlar ne kadar az temsil edilirse daha az zam verebilirim' diye düşünür. Buna rağmen işverenin sesi çıkmıyor, bir sendikanın başkanı, sağındaki solundaki gücün kırılması için uğraşıyor. Buradan net olarak ifade ediyoruz; 400 bini aşkın üyenin gücü ile masaya oturan Türkiye Kamu-Sen'i engellemek hiç kimsenin haddi değildir. Herkes haddini bilecektir” şeklinde konuştu.

"Ek gösterge sözü ne zaman yerine getirilecek?"

Ek gösterge sözünün yerine getirilmesini de isteyen Geylan şunları söyledi:

“Bilindiği gibi 24 Haziran seçimlerinden önce Sayın Cumhurbaşkanı taahhütte bulunarak, öğretmenler, hemşireler, din görevlileri ve polislerin ek göstergelerinin 3600'e çıkarılacağını söyledi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu adımını doğru bulurken, eksik olduğunu da dile getirmek istiyoruz. Diğer meslek gruplarını tasarı dışında bırakmak çalışma hayatında huzursuzluğa sebep olacaktır. Bu minvalde Türkiye Kamu-Sen, bütün kamu çalışanların ek göstergelerinin yükseltilmesi ve ek göstergeden faydalanamayan yardımcı hizmetler sınıfında çalışan arkadaşlarımıza ek gösterge hakkı verilmesi talebini içeren bir yasa tasarısı hazırlayarak, Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı marifetiyle ile TBMM'ye sundu. Şu anda yasa tasarımız Plan Bütçe Komisyonunda görüşülmektedir. Ek gösterge konusunu önemsiyoruz.”