Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan: “UAESEB, Türk dünyası birliği idealinin vücut bulmuş halidir”

UAESEB 14. Temsilciler Kurulu Toplantısı, 28 Haziran'da Bakü'de başladı. Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Romanya, Makedonya ve KKTC'den eğitim sendikası temsilcileri hem Türk dünyasının sorunlarını hem de salgın sonrası eğitimin geleceğini masaya yatırdı. Toplantıya Talip Geylan da katıldı. Toplantıda bir konuşma yapan Türk Eğitim-Sen ve UAESEB Genel Başkanı Geylan, Türk devletleri arasında eğitim, kültür ve bilimsel iş birliğinin geliştirilmesine katkı sağlamayı amaçlayan UAESEB'in Türk dünyasının kültürde, dilde, iş birliğinin tesis edilmesi hedefi doğrultusunda önemli bir sorumluluğu üstlendiğinin farkında olduklarını kaydetti. Eğitim çalışanlarının ortak sorunlarının uluslararası kuruluşlar nezdinde siyasi platformlarda savunulması misyonunu kuruldukları günden itibaren üstlendiklerini belirten Geylan, “Bu yönüyle ortak projeler ve iş birliği imkanları arayan bir kültür teşkilatı olduğumuz gibi asli misyonumuzun Türk dünyasında eğitim çalışanlarının sorunlarına kalıcı çözümler üretmek olduğunun şuurundayız” dedi.

Geylan, Latin alfabesine geçiş sürecinin hızlanmasının Türk dünyası arasındaki iletişimi güçlendireceğini, gönül köprülerini sağlamlaştıracağını aktardı. Geylan, Batı Trakya'da, Romanya'da, Kosova'da, Bulgaristan'da ve Makedonya'da Türkçe'nin ve Türk kültürünün yaşatılabileceği gerçek bir demokrasi zeminine ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Balkanlar'da Türk kültür varlığının korunmasının UAESEB'in öncelikli hassasiyetleri olduğunu anlatan Geylan, Türk dünyasıyla ilgili önerilerini şöyle sıraladı:

“Türk Dünyası Üniversiteler Birliği kurularak, ortak bir yükseköğretim politikasının temelleri atılmalıdır. Bilim ve teknoloji politikalarında ortaklık sağlanabilmesi için ‘Türk Bilim Kentleri' kurulmalıdır. Türk Dünyası Öğrenci ve Bilim İnsanı Değişim Programları hayata geçirilmelidir. Ortak tarih ve kültür politikaları hükümetlerimiz tarafından desteklenmelidir. Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde ‘Eğitim ve Teknoloji İş birliği Platformları' kurulmalıdır.”

UAESEB toplantısı çerçevesinde Genel Başkan Talip Geylan ve beraberindeki heyet, 27 Haziran'da Bakü'de Azerbaycan Büyükelçisi Cahit Bağcı ile bir araya geldi. Genel Başkan Geylan, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin tarihi bir döneminde başarıyla görev yapan Büyükelçi Bağcı'ya teşekkürlerini sundu. Temasların ikinci gününde Geylan, Genel Merkez yöneticileri ile şehitliği ve merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabrini ziyaret etti. Geylan ve beraberindeki heyet, Azerbaycan Eğitim Bakanlığını da ziyaret etti. Öte yandan Geylan, UAESEB 14. Temsilciler Kurulu Toplantısı'nda Özbekistan Eğitim ve İlim Çalışanları Sendikası (UAESEB) üyesi olduğunu bildirdi. Geylan, “Sayın Ravşan Bedilov'un şahsında gücümüze güç katan Özbekistanlı meslektaşlarımıza teşekkür ediyorum. Her zaman söylediğimiz gibi UAESEB, Türk dünyası birliği idealinin vücut bulmuş halidir” dedi.