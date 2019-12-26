Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Geylan: “Yanlış gidişata nasıl dur diyeceğiz”

Kurumlarımız, tepelerine adeta ürkütücü hayal gibi çökmüş olan bu yapılardan kurtarılmalıdır” dedi.

Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan, kamuda liyakat, görevde yükselme ye yönetici atamaları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Milli Eğitim Bakanlığı taşra teşkilatının, dışarıdan yapıların tahakkümü altında olduğunu belirten Geylan, “Kamuda yanlış giden bazı şeylerin düzlüğe çıkarılabilmesi için, öncelikle görevde yükselme ve yönetici atamalarında liyakatin esas alınması önkoşuldur. Her zaman söylüyoruz; dışarıdan yapıların kamuyu yönetme arzu ve girişimi bir hadsizliktir. Bu hadsizliğe fırsat ve zemin sağlayanlar da en az bu hadsizler kadar mesuldür. Kamu kurumlarını, kamu yöneticileri idare etmelidir. Yıllardır, MEB taşra teşkilatının bir kısım unsurlarının, dışarıdan yapıların tahakkümü ve hatta işgali altında olduğunu haykırıyoruz. Kurumlarımız, tepelerine adeta ürkütücü hayal gibi çökmüş olan bu yapılardan kurtarılmalıdır. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve göreve geldiği andan itibaren her fırsatta liyakat ve adalet vurgusu yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un bu yapılara artık dur demesi gerekmiyor mu. Devlet adabı ve ciddiyetine yakışan da bu değil midir. Ancak ve maalesef, Bakanlık merkez teşkilatı tarafından çıkarılan kararnameler ya da yapılan görevlendirmeler, bu malum yapıların tazyik ve talepleriyle iptal edilmeye, kurumlarımızın yöneticileri bu yapıların talep ve talimatlarına mahkum bırakılmaya devam edilirse; Bu yanlış gidişata nasıl dur diyeceğiz. Yanlış giden işleri nasıl düzlüğe çıkaracağız. Türkiye'miz; hak edenin hak ettiğini aldığı adaletli bir düzeni hak etmiyor mu” ifadelerine yer verdi.