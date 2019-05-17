Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan: “Yönetici atama takvimi ile ilgili mağduriyetlere izin verilmemelidir”

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, 27 Haziran tarihinde açıklanacak olan yeniden yönetici görevlendirme tercihleri sonucu yerleşemeyen ve boşta kalan idarecilerin il içi ve iller arası yer değişikliğini kaçıracağını ve mağduriyet yaşayacaklarını belirterek, "Mağduriyetlere izin verilmemelidir” dedi.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan, yönetici atama takvimi ile ilgili yaptığı açıklamada, “Yönetici atama takvimi ile ilgili olarak çalışanlar ve hatta öğrencilerimiz ve kurumlarımız açısından mağduriyet oluşturacak iki hususun gözden kaçırılmaması ve bunlarla alakalı MEB'in bir tedbir geliştirmesi, sürecin sıhhati açısından faydalı olacaktır. Şöyle ki bilindiği üzere MEB 2019 yılı öğretmen atama takvimi yayınlandı. Buna göre il içi yer değiştirme başvuruları 21-24 Mayıs tarihleri arasında; iller arası yer değişikliği başvuruları da 10-14 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Şu halde (27 Haziran'da açıklanacak) yeniden yönetici görevlendirme tercihleri sonucu yerleşemeyen ve boşta kalan idareciler, il içi ve iller arası yer değişikliğini kaçıracaklarından dolayı mağduriyet yaşayacaklar. Diğer yandan, yöneticiliğe ilk defa atanacakların görevlendirmeleri 23-27 Eylül tarihinde yapılacak. 1 Eylül tarihinde yeni eğitim öğretim yılının başlaması hasebiyle eğitim çalışanları okullarda bulunacak ve 9 Eylül'de de öğrencilerimiz sınıflarında yerlerini alacak. Yaklaşık bir ay sonra ise okul idarecisi atanmış olacak. Bu durumun kurumlarımızın işleyişi ve disiplini açısından zafiyet oluşturabileceği kaygısını gözden kaçırmamak lazım. Bu konularda Bakanlığın gerekli adımları atmasını bekliyor ve istiyoruz” dedi.