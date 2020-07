Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan'dan, Milli Eğitim Bakanı Selçuk'a ziyaret

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, dün Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'u makamında ziyaret etti. Görüşmede, eğitime ve eğitim çalışanlarının sorunlarına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, dün Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'u makamında ziyaret etti. Eğitim ve eğitim çalışanlarının güncel sorunları hakkında görüş alışverişinde bulunan Geylan, eğitim çalışanlarının beklentisini oluşturan hususlarda Ziya Selçuk ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Genel Başkan Geylan, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun 657 Sayılı DMK'dan kaynaklanan hakların baki kalması kaydıyla en kısa sürede çıkarılmasını istedi. Sözleşmeli öğretmenlerin kadroya alınması talebini yineleyen Geylan, öğretmenlerin ücretli ve sözleşmeli değil, sadece kadrolu olarak istihdam edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

2017 yılının Temmuz ayında atanan öğretmenlerin büyük kısmının güvenlik soruşturmaları nedeniyle ağustos ayından sonra göreve başladığı için 3 yılını doldurmadığını hatırlatan Geylan, bu öğretmenlerin mazeret tayini başvurusunda bulunamayacaklarını kaydetti. Konuyla ilgili bir düzenleme yapılmasını isteyen Geylan, ailelerin yaşadığı bölünmüşlüğe son verilmesi gerektiğini bildirdi.

Eğitimin her alanında liyakat ve ehliyetin merkeze alındığı bir sistemin gerekliliğine dikkat çeken Geylan, Yönetici Atama Yönetmeliği başta olmak üzere diğer yönetmeliklerin de yapıcı ve iyi niyetli öneriler de dikkate alınarak, en kısa sürede çıkarılmasını istedi. Proje okullarına yönetici ve öğretmen atamada yaşanan adam kayırmacılığın eğitimimi geriye götürdüğünü söyleyen Geylan, proje okullarının da yönetmelik kapsamına alınmasını istedi. Bu okullara sınavla akademik başarısı üst düzey öğrenciler alındığını, ancak yöneticilerin sınavsız, torpille atandığını söyleyen Geylan, MEB'in bu okulları çetelere emanet etmemesi gerektiğini kaydetti. MEB'in taşra teşkilatının çetelerden kurtarılmasını isteyen Geylan, bu virüsten kurtulmanın yolunun adaletli, liyakatli yönetmeliklerin çıkarılmasından geçtiğini belirtti. Geylan ayrıca sendikal tarafgirlikle hareket eden eğitim yöneticilerine müsaade edilmemesini de istedi.

Kariyer basamaklarının hizmet yılı esasına göre düzenlenmesini talep eden Geylan, “10 yılını dolduran her öğretmenimiz ‘uzman', 20 yılını dolduran her öğretmenimizde ‘başöğretmen' unvanı almalıdır” dedi.

Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapanların her eğitim-öğretim yılı başında verilen Eğitime Hazırlık Ödeneğinden yararlandırılmasını isteyen Geylan, alan değişikliğinin de her yıl düzenli yapılmasının önemine dikkat çekti. Genel Başkan Geylan şunları kaydetti:

“Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk'u ziyaret ederek, eğitim çalışanlarının güncel meseleleri hususunda görüş alışverişinde bulunduk. Sayın Selçuk'a kabulü ve eğitim çalışanlarının beklentilerine karşı gösterdiği yakın alakadan ötürü teşekkür ediyorum. Ziyarette; Meslek kanununun beklentileri karşılayacak hüviyette bir an önce çıkarılması, sözleşmeli öğretmenlerimizin kadroya alınması, Temmuz 2017'de atanan öğretmenlerimizin Ağustos mazeret tayinlerinin yapılması, kul hakkı yemenin aracı olan mülakatın tüm süreçlerden kaldırılması, liyakati esas alan adaletli bir yönetici atama sisteminin getirilmesi, hazırlanan yönetmeliklerin iyi niyetli öneriler de dikkate alınarak bir an önce hayata geçirilmesi, Proje okullarına yönetici ve öğretmen atamada yaşanan rezaletlerin sonlandırılması, yardımcı hizmetler sınıfında çalışanlara da eğitim öğretime hazırlık ödeneği verilmesi okul öncesi öğretmenlerimizin teneffüs hakkı, kariyer basamaklarının hizmet yılı esasına göre düzenlenmesi, özür grubu tayinlerde yaşanan sıkıntıların giderilmesi, sıra tayini uygulamasının getirilmesi, birden fazla tutulan nöbetlere de ücret verilmesi, alan değişikliğinin her yıl düzenli yapılması, zorunlu çalışma yükümlülerine Zorunlu Hizmet Tazminatı ödenmesi, teftiş sisteminin yapılandırılması, tüm müfettişlerimizin Bakanlık Maarif Müfettişi olarak istihdam edilmesi, maaş karşılığı ders yükünün tüm öğretmenler için 15 saat olarak belirlenmesi, rehberlik öğretmenlerimizin başta nöbet konusu olmak üzere sorunlarının çözülmesi, soruşturma ve disiplin cezalarının uygulanması sürecinde yanlı tutumlara son verilmesi, sendikal tarafgirlikle hareket eden eğitim yöneticilerine müsaade edilmemesi gibi eğitim çalışanlarının beklentisini oluşturan birçok hususta Sayın Ziya Selçuk'la görüşme gerçekleştirdik.”

Geylan, “Dilerim Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim çalışanlarının beklentilerini tatmin edecek uygulamaları bir an önce hayata geçirir. Türk Eğitim-Sen olarak takipçisi olacağız” ifadelerini de kullandı.