Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan'dan Milli Eğitim Bakanı Selçuk'a ziyaret

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'u ziyaret ederek, kendisini 13-18 Temmuz tarihleri arasında düzenleyecekleri 2'inci Maarif Kongresi'ne davet etti.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, 28 Haziran tarihinde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'u ziyaret etti. Ziyarette Geylan, Selçuk'u 13-18 Temmuz tarihinde düzenleyecekleri 2'inci Maarif Kongresi'ne davet etti. Genel Başkan Geylan, Bakan Selçuk'a nezaketinden ve ilgisinden dolayı teşekkür etti. Geylan ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, gündemdeki konularla ilgili görüş ve talepleri de Bakan Selçuk'a ilettiğini kaydetti.

“Hükümetten ek atama talebimizi bir kez daha kararlılıkla vurguladım”

Bakan Selçuk ile görüştükten sonra açıklamalarda bulunan Geylan şunları dedi:

"2021 yılında gerçekleştirilen 20 bin öğretmen atamasının yetersizliğine işaret ederek, hükümetten ek atama talebimizi bir kez daha kararlılıkla vurguladım. Halen devam eden proje okulları öğretmen ve yönetici atama sürecinde yaşanan eksiklikler ve uygunsuzlukları dile getirdim. Şube müdürü normlarının güncellenmesi ve yeni bir sınavla gerçekleştirilecek kadrolu atamalarla, suistimale açık olan geçici görevlendirmelere mahal verilmemesini ifade ettim. MEB'de teftiş sisteminde yaşanan aksaklıkların giderilmesi için maarif müfettişleri sayısının artırılması gerekliliğini dile getirdim. Ödül sisteminde belli mensubiyetlerin öncelenmemesinin, başarının ödüllendirilmesinin ve eğitim çalışanlarının teşvik edilmesinin önemini vurguladım."