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Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan'dan öğretmenler için açıklama

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, pandemi sürecinde bazı kurum, kuruluş ve kişilerin öğretmenlere yönelik yaptığı açıklamaları eleştirdi.


Salgın döneminde bazı kurum, kuruluş ve kişilerin öğretmenlere yönelik yaptığı açıklamaları eleştiren Geylan, öğretmenlerin her önüne gelenin itip kakabileceği, istediği şekilde tasarruf uygulayabileceği kimseler olmadığını söyledi. Geylan, "Öğretmen sahipsiz bırakılamaz. Hiç kimse yanlış ve mevzuata aykırı tasarruflarını milli değerler üzerinden yürüttüğü laf kalabalığıyla örtemez. Hiç kimse öğretmenlerimizin vatan ve memleket sevgisini sorgulayamaz. Mesleğimizin saygınlığına fütursuzca saldırılması ve hakkını savunan öğretmenlerimize karşı toplumu kışkırtarak meslektaşlarımızın linç edilmesi asla kabul edilemez. Bırakın öğretmenin yakasını. Bırakın artık öğretmeni huzursuz etmeyi. Öğretmen işini yapıyor. Çocuklarımızın eğitim süreciyle ilgili en çok kaygı taşıyanlar öğretmenlerdir. Ve bunun için de gereğini yapmaktadırlar" dedi.


Salgın sürecinde okullara zorunlu ara verildiğini hatırlatan Geylan, "Salgın sürecinin başlamasıyla okullarımıza zorunlu ara verildi. Öğretmenlerimiz bu süreçte emin olun yüz yüze eğitimden daha fazla zaman harcayarak çocuklarımızın öğrenme sürecine olan motivasyonlarını korumak için çabalamaktadır. Pandemi sürecinde devletimizin şefkat eli olan Vefa Sosyal Destek Gruplarının yüzde 80'i gönüllü öğretmenlerimizden oluşmaktadır. Öğretmenler, yönetici egosunu tatmin etme hevesindeki yetersizlerin keyfine göre her angaryayı yükleyeceği hazır kıtalar değildir" ifadelerini kullandı.

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