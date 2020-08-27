Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan'dan Rektör Yıldız'a ziyaret

Dr. Musa Yıldız'ı makamında ziyaret etti.

Rektör Yıldız'a hayırlı olsun temennilerini ileten Geylan, ayrıca Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Bekir Buluç, Prof. Dr. Ramazan Bayındır ve Prof. Dr. Fazlı Polat'ı da ziyaret ederek, görevlerinde başarılar diledi. Geylan yaptığı açıklamada, “Bilindiği gibi Gazi Üniversitesi sadece Ankara'nın değil, ülkemizin köklü, donanımlı, bilimsel yayınları ile göz dolduran bir üniversitesi olarak ön plana çıkmaktadır. Türk bilim hayatında önemli bir yere sahip olan Gazi Üniversitesinin değerli rektörümüz ile birlikte çıtasını daha da yükselteceğine yönelik inancımız tamdır. Üniversite çalışanlarının sorunlarının ve beklentilerinin göz önüne alınmasının üniversitelerimizin çalışmalarına olumlu etki yapacağını, üniversitelerin önünü açacağını göz önüne aldığımızda Rektör Sayın Musa Yıldız'ın bu konuya hassasiyet göstereceğini de umuyoruz. Bu vesileyle Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Musa Yıldız'ı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerimizi ilettik. Gazi Üniversitesinde yetkili sendika olarak üniversitemizin hayrına ve çalışanların huzuruna katkı sağlayacak her adıma destek olacağımızı ifade ettik” dedi.

Ziyarette Genel Başkan Geylan'a Ankara 7 No'lu Şube Başkanı Tayfun Fındık da eşlik etti.