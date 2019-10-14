Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan'dan Tatar'a teşekkür, Akıncı'ya eleştiri

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili "Dualarımız TSK içindir" diyen KKTC Başbakanı Ersin Tatar'a teşekkür ederken, "Barış Pınarı desek de akan su değil, kandır" şeklinde konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yı eleştirdi.

“Kim kime hizmet ediyor görmek lazım” diyen Geylan, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın bu harekâtın PKK'ya yönelik operasyon olduğunu görmesini istedi. Genel Başkan Geylan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye'nin sınır ötesi terörle mücadelesi için; ‘Dualarımız TSK içindir' diyen Ersin Tatar KKTC'nin Başbakanı, ‘Barış Pınarı desek de akan su değil kandır' diyen Mustafa Akıncı ise KKTC'nin Cumhurbaşkanı. Görmek lazım: Kim kime hizmet ediyor? Kıbrıs Türklüğünün hissiyatına tercüman olan Başbakan Sayın Ersin Tatar'ı tebrik ediyorum. Sayın Mustafa Akıncı'nın da hadisenin bir savaş değil, devletimizin PKK'ya yönelik bir operasyonu olduğunu görmesini ve gaflet, dalalet ve hıyanetten uzak durmasını diliyorum”