Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan'dan ‘telafi eğitim' değerlendirmesi

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Milli Eğitim Bakanlığı'nın uygulamayı planlandığı telafi eğitimi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Geride bırakılan yılda eğitim adına kesintiler yaşandığını belirten Genel Başkan Geylan, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Geride bırakılan bir yılı aşkın sürede eğitim süreci önemli kesintiler ile karşı karşıya kaldı ve öğrencilerin çok ciddi boyutlarda öğrenme kayıpları söz konusu oldu. Baştan beri sürecin daha çok akademik boyutu konuşuldu ama sosyal-psikolojik boyutu yeterince ele alınmadı. Oysa öğrencilerimiz sadece akademik kayıplar ile karşı karşıya değil. Aynı zamanda sosyal ve duygusal kayıplar da yaşadılar. Okul, öğrenciler için aynı zamanda bir sosyalleşme zeminidir. 2021-2022 eğitim-öğretim yılı müfredatı hazırlanırken geride bırakılan yılda oluşan öğrenme kayıplarını giderecek bir program hazırlanmalıdır. Telafi eğitimi sürecinde okullar, öğrencilerin ihtiyaçlarını tespit edecektir. Öğrencilerin hangi derste, ne kadar kaybı var? Neye ihtiyacı var? Bunun tespiti de sağlanmış olacaktır. Önümüzdeki eğitim-öğretim yılında telafi programı bu tespit edilen ihtiyaçlara mütenasip hazırlanacaktır. Bu noktada asıl dikkat edilmesi gereken husus, kağıt üzerinde planlananların, pratikte nasıl hayata geçirileceğidir. Eğitimde üç aylık kaybın telafisi iki yıla tekabül ediyor. Bu noktada eğitimle ilgili eksiklikleri bir an önce gidermemiz lazım. Bunun da en öncelikli koşulu üniversiteler de dahil olmak üzere tüm eğitim çalışanlarının yaş sınırına bakılmaksızın aşılanmasıdır.”