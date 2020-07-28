Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan'dan YÖK Başkanı Saraç'a ziyaret

Dr. Yekta Saraç'ı makamında ziyaret etti. 2021 yılında yapılacak Maarif Kongresi'nin Cumhuriyet'in 100. Yılına gidilirken Türkiye için inancın nişanesi olacağını belirten Geylan, “Türk Eğitim-Sen olarak, bu inanç ve kararlılıkla yürüteceğimiz kongremize ‘ülkemize ve eğitimimize dair söyleyeceklerim var' diyen her kişi ve kuruluşu davet ediyoruz” dedi.

Türk Eğitim-Sen'in 13-18 Temmuz 2021 tarihinde düzenleyeceği 2. Maarif Kongresi sürecinde YÖK ve üniversitelerin katkısını talep eden Türk Eğitim - Sen Genel Başkanı Geylan, “2021'de toplanacak Maarif Kongresi, Cumhuriyet'in yüzüncü yılına giderken büyük ve güçlü Türkiye'ye olan inancın nişanesi olacaktır. Türk Eğitim-Sen olarak, bu inanç ve kararlılıkla yürüteceğimiz kongremize ‘ülkemize ve eğitimimize dair söyleyeceklerim var' diyen her kişi ve kuruluşu davet ediyoruz” diye konuştu.

Genel Başkan Geylan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ı ziyaret ederek 13-18 Temmuz 2021 tarihinde düzenleyeceğimiz 2. Maarif Kongresi sürecinde YÖK ve üniversitelerimizin katkısını talep ettim. Nezaket ve olumlu yaklaşımından ötürü Sayın Saraç'a teşekkür ediyorum. Malum olduğu üzere büyük Atatürk, 15-21 Temmuz 1921'de, yani Kurtuluş Savaşı'nın en yoğun şekilde devam ettiği bir zamanda Maarif Kongresi'ni toplamıştı. Türlü sıkıntı ve yokluklar içerisinde varoluş mücadelesinin verildiği o zor zamanlarda ülkemizin dört bir yanından eğitimciler Ankara'da toplanmışlar ve yeni Devletimizin geleceğinde irfan ordusunun yol haritasını çizmişlerdir. 1921'de toplanan Maarif Kongresi, 1923'te Cumhuriyet'in ilanına yürüyen yolun istikametine ışık olmuştur. Kurtuluş'umuzun mimarı kahraman ordumuzun milli mücadelesi, irfan ordumuzun Kurtuluş'u imarıyla taçlanmıştır. İşte Türk Eğitim-Sen bu ruh ve heyecanla 2. Maarif Kongresi'ni topluyor. 2021'de toplanacak Maarif Kongresi, Cumhuriyet'in yüzüncü yılına giderken büyük ve güçlü Türkiye'ye olan inancın nişanesi olacaktır. Türk Eğitim-Sen olarak, bu inanç ve kararlılıkla yürüteceğimiz kongremize ‘ülkemize ve eğitimimize dair söyleyeceklerim var' diyen her kişi ve kuruluşu davet ediyoruz.”