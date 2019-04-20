Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, "Çalışanların insanca yaşayabileceği bir ücret istiyoruz. Ekonomik öngörüleri masaya yatıracağız ve hükümete diyeceğiz ki değerler bunlar, öngörülerimiz bunlar ve talebimiz budur" dedi.

Geylan, Genel Başkan Yardımcısı Cengiz Kocakaplan ile birlikte Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir ve Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar'ı makamında ziyaret etti. Geylan ve Kocakaplan daha sonra Türk Eğitim-Sen Nevşehir Şube Başkanı Tayfur Urgenç ve şube yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

"İleride Türk memur sendikacılığın tarihini yazanlar sizden övgüyle bahsedecekler"

Katıldığı istişare toplantısında, tüm kamu çalışanlarının Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen'i imrenerek takip ettiğini söyleyen Geylan, "İleride Türk memur sendikacılığının tarihini yazanlar sizden övgüyle bahsedecekler. Biz sadece başarılı bir sendika değil, aynı zamanda milli bir sivil toplum kuruluşuyuz. Hiçbir denge hesabı gütmeden her durumda ve koşulda ihtiyaç duyulan her anda devletimizin yanında saf tutuyoruz. ‘Türkiye sevdamız ekmek için kavgamız' sloganımız. Bizim temel anlayışımızdır. Ekmek kavgamızı adam gibi yapıyoruz ekmek kavgamızın önüne de Türkiye sevdasını koyuyoruz" dedi.

"Çalışanların insanca yaşayabileceği bir ücret istiyoruz"

Geylan ayrıca Türkiye Kamu Sen olarak yüzde 26 zam oranının altında bir zam oranını kabul etmeyeceklerini belirtti. Geylan, "Toplu sözleşme dönemi yaklaşıyor. 1 Ağustos ile 31 Ağustos tarihleri arasında bir aylık sürede kamu çalışanlarını temsil eden sendikalarımız hükümet ile masaya oturacak ve önümüzdeki iki yılın özlük ve mali haklarını masaya yatıracaklar. Şu anda 2019 yılı içerisinde kamu çalışanlarının almış olduğu maaş zammı yüzde 9. Geçtiğimiz hafta Mart ayı enflasyon rakamları yüzde 19.31 olarak açıklandı. 2019 yılı sonu itibarıyla Merkez Bankasının enflasyon beklentisi yüzde 14 buçuktur. Yani yıl sonunda hedeflenen enflasyon tutmuş olsa dahi kamu çalışanları 2019 yılında yüzde 5,5 cepten yiyecek. Dolayısıyla Türkiye Kamu Sen olarak yetkili olduğumuz dönemlerde uygulandığı gibi enflasyon artı 2 puan refah puanını talep ederek memurlarımızın ve emeklilerin enflasyon karşısında ezilmelerini önlemek istiyoruz. Beklentimiz ortaya çıkan ekonomik koşulların altında ezilen kamu çalışanlarının bu toplu sözleşme bittiğinde önümüzdeki 2 yıl için insanca yaşayabilecekleri ücrete kavuşmalarıdır. Şimdi 'yüzde kaç zammı bekliyorsunuz?' sorusuna ise şunu ifade etmek istiyorum. Biliyorsunuz hükümet bu yılbaşında asgari ücrete yüzde 26 zam yaptı. Aynı dönemde memurlarımızın maaş zammını da yüzde 9 olarak belirlemişti. Bu kabul edilebilir mi? Dolayısıyla kamu çalışanları için de bu baz alınmalıdır diye düşünüyorum. Bunun altında bir zam oranının söz konusu olmaması gerekir. Biz ekonomik değerleri masaya yatıracağız, Türkiye Kamu-Sen olarak toplu sözleşmede, çalışanların insanca yaşayabileceği bir ücret istiyoruz. Ekonomik öngörüleri masaya yatıracağız ve hükümete diyeceğiz ki değerler bunlar, öngörülerimiz bunlar ve talebimiz budur" şeklinde konuştu.

Geylan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ek gösterge konusunun Meclis açıldığında gündeme geleceğini söylediğini belirterek, "Bu söze itibar ediyoruz" dedi. Geylan, 4 meslek grubunun yanı sıra tüm kamu çalışanlarının ek göstergelerinin yükseltilmesi, yardımcı hizmetler sınıfının da ek göstergeden yararlandırılması şeklindeki talebini de bir kez daha yineledi.

"Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olmayalım"

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından çıkartılacak olan öğretmen meslek taslağına destek verdiklerini ifade eden Genel Başkan Geylan, "Şu an Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmen meslek kanunu taslağı hazırlanıp Maliye Bakanlığına gönderildiğini biliyoruz. Seçimlerden yaklaşık 1 ay önce Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinin ifadesine göre kanunla alakalı çalışmalar bitmiş durumda. Öncelikle şunu belirtmeliyim, biz Türk Eğitim Sen olarak öğretmenlik mesleğinin statüsünü sağlam bir zemine kavuşturan ve öğretmenlik mesleğinin saygınlığını artıran bir meslek kanunu talebini yıllardır ortaya koyuyoruz. Bu anlamda Milli Eğitim Bakanlığının bu kanun çalışmasını olumlu bulduğumuzu, desteklediğimizi söylüyoruz. Ancak Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olmayalım. 657 sayılı DMK'dan doğan haklarımızın korunması temel talebimizdir" dedi.

Geylan meslek kanununda eğitim çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi konusunun da yer almasını isteyerek, "Bakın artık gün geçmiyor ki öğretmenlerimize yönelik, eğitim çalışanlarımıza yönelik bir şiddet hadisesi haber bültenlerine yansımamış olsun. Daha iki hafta önce Gebze ilçesinde Necmettin Kuyucu arkadaşımız bir öğrencisinin bıçaklı saldırısı neticesinde hayatını kaybetti. Birkaç gün taziye mesajları yayınlandı unutuldu gitti. Artık bunların son bulmasını istiyoruz. Bundan dolayı öğretmenlerimize, eğitim çalışanlarımıza yönelik şiddeti önleyici tedbirlerin, caydırıcı olmasını bu kanunda mutlaka yer almasını ısrarla talep ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışanlara, yönelik 'Seni memurluktan atabilir mi? Atamaz. Çünkü 657 denilen bu yasa bir defa sizi güçlü bir şekilde koruma altına almıştır' şeklindeki sözlerini de değerlendiren Geylan, "Biz bu açıklamadan memnuniyet duyduk. Çünkü hükümet yetkilileri yıllardır sürekli 'işçi memur ayrımını kaldıralım' , '657 Sayılı Kanun köhne bir kanundur' diyorlardı. Hatta sözleşmeli istihdamın tüm kamu çalışanlarına şamil hale getirilmesini istediler. O noktadan bizim durduğumuz noktaya gelinmesi sevindiricidir. Artık bu ülkede hiçbir yetkili, ‘Memur işçi ayrımını ortadan kaldıralım, memurların iş güvencesini tartışalım, herkes sözleşmeli olsun' gibi ucube yaklaşımlar içerisine girmemelidir. Çünkü Cumhurbaşkanı son noktayı koymuştur" dedi.

"Türkiye Kamu-Sen de 1 Mayıs 2019'da Samsun'a çıkarak, kamu çalışanlarını sendikal esaretten kurtaracak yeni bir dönemi başlatacak"

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Kamu Sen olarak Samsun'da kutlayacaklarını söyleyen Geylan, "Biliyorsunuz 1 Mayıs tarihi yaklaşıyor. 1 Mayıs resmi olarak emek ve dayanışma günü olarak bir süredir kutlanıyor. Biz Türkiye Kamu Sen olarak bu sene 1 Mayıs etkinliğimizi Samsun'da yapacağız. Biliyorsunuz 2019 Türk milli mücadelesinin başlangıcının yüzüncü yıl dönümü. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkan kurtaran ecdadımız Türk milletini esaretten kurtaran süreci başlattı. Türkiye Kamu-Sen de 1 Mayıs 2019'da Samsun'a çıkarak, kamu çalışanlarını sendikal esaretten kurtaracak yeni bir dönemi başlatacak" değerlendirmesini yaptı.