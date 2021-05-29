Türk Eğitim-Sen: “Öğretim programları çalıştayı başladı”

Maarif Kongresi kapsamında yapılan çalıştaylarını tamamlamaya devam ediyor.

2021 yılının Ocak ayından bu yana 8 çalıştay düzenleyen Türk Eğitim-Sen, son iki çalıştayını da eş zamanlı olarak gerçekleştirdi.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Genel Başkan Yardımcısı Cengiz Kocakaplan ile alanında uzman akademisyenlerin katıldığı çalıştayların ortak açılış oturumu çevirim içi olarak yapıldı. Programda Gazi Üniversitesi EPAM Başkanı Prof. Dr. Bülent Aksoy Türkiye'de Öğretim Programları Çalıştayı'nın, Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Güçlü Şekercioğlu da ‘Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Çalıştayı'nın açılış tebliğini sundu. Programın açılışı sendikanın resmi Facebook sayfası ile Youtube kanalından canlı olarak yayınlandı.

A çılış konuşmasını yapan Geylan, çalıştayların Türk eğitim sistemine ve ülkemize hayırlı olmasını temenni etti. 2. Maarif Kongresi kapsamında düzenlenen çalıştaylara bugüne kadar hiçbir karşılık beklemeden, gönüllük bilinciyle toplam 453 bilim insanının, eğitimcinin katkı verdiğini bildiren Geylan, “Sayın Aygün, değerli bir bilim insanı olmasının yanı sıra çok ehil bir yöneticidir. Nitekim yürütmekte olduğu ÖSYM Başkanlığı süresince de bunu ispat etmiştir. Türkiye'nin en güvenilir kurumlarının başında gelen ÖSYM'nin imajı FETÖ etkisi olduğu yıllarda ortaya çıkan sınav skandallarıyla maalesef çok yıpranmıştı. Ancak bu son süreçte Sayın Halis Aygün ve ekibi, hızlı ve gayretli çalışmalarıyla, zedelenen imajın düzeltilmesine katkı sağladı. Şahsım adına kendisine, ekibine ve tüm ÖSYM çalışanlarına şükranlarımı sunuyorum” dedi.

1. Maarif Kongresi'nin önemine dikkat çeken Geylan, bundan bir asır önce 1921 yılında düzenlenen 1. Maarif Kongresi'nin, Türk milletini ve devletini eğitim marifetiyle ayağa kaldırarak, birinci dünya savaşının ağır yıkımını ve toplumsal çöküntüyü gidermeyi amaçladığını söyledi. Mustafa Kemal Atatürk ve çalışma arkadaşlarının düşmanın Polatlı'ya kadar geldiği günlerde 1. Maarif Kongresi'ni düzenlediğini hatırlatan Geylan, Atatürk'ün büyük bir titizlikle kongreye katılıp notlar alarak tebliğleri dinleyerek bu kongrenin dolayısı ile eğitimin önemini de açıkça ortaya koyduğunu vurguladı.

1. Maarif Kongresi'nin Türk devletine yol haritası sunduğunu söyleyen Geylan, “Bu kongre, Atatürk ve onun izinde yürüyen Türk münevveri, mütefekkiri, üniversitesi, öğretmeni, eğitim yöneticisi ve müfettişi olmak üzere 1923 yılında Türk Devleti'nin geçeceği yeni yönetim biçiminin ardından toplumsal kalkınmanın kilidinin eğitimde olduğunun bilincinin hem vatandaşlara hem de dünyaya ilan edilmesi bakımından büyük önem taşımaktaydı. Nasıl ki 1921 yılında düzenlenen 1. Maarif Kongresi 1923 yılında kurulacak Türk devletine hazırlık ve yol haritası belirleme misyonunu ifa etmişse, bu kongremiz ile de 2023 ve sonrasında başlayacak cumhuriyetimizin 2. yüzyılı, yani yeni Türk asrının parolasının ve hedeflerinin eğitim aracılığıyla belirlenmesine hizmet etmeyi arzulamaktayız. Biz bu çalıştayları düzenleyerek her zaman ön plan çıkarmaya çalıştığımız sorumlu, üretken ve çözüm odaklı sendikacılık anlayışımızı bir kez daha kamuoyuna ilan etmiş oluyoruz. Sorunun çözümünde, bir değişiklik yapılmasında ya da köklü bir yeniliğin hayata geçirilmesinde eğitimin bütün taraflarının bir eş güdüm halinde meseleyi değerlendirip ortak akıl ile karar almasının bir örneğini daha sunmak istiyoruz” diye konuştu.

Genel Başkan Geylan'ın ardından protokol konuşması gerçekleştiren ÖSYM Başkanı Aygün, bu çalıştaylar neticesinde elde edilecek çıktıların ve kıymetli bilgilerin Türk Eğitim Sistemine ve Türk Akademisine önemli katkı sağlayacağını düşündüğünü ifade etti. ÖSYM'nin çalışmaları hakkında önemli bilgiler veren Aygün, ÖSYM'nin kurulduğu 1974 yılından itibaren Türk Eğitim Sistemi içerisinde yüklendiği sorumluluk düşünüldüğünde, bu alanda önemli kurumların başında geldiğini bildirdi. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, ÖSYM Başkanlığı'nın geçerli, güvenilir ve adil ölçme ve değerlendirme gerçekleştirmek; herkes için her yerde olmak, engelli, sağlık sorunu ve özel durumu bulunan adaylara bulundukları yerde hizmet vermek; sınav süreçlerinde yenilikçi olmak ve hesap verebilir olmak temel değerlerinden hareketle sınav süreçlerini yönettiğini ifade etti.

Ölçme ve değerlendirme konusunda en doğru sistemi oluşturma amacında olduklarını belirten Aygün, “Üniversiteye giriş sisteminde 1974-2021 yılları arasında farklı nedenlerle 5 defa köklü değişime, birçok kez de küçük değişikliklere gidilmiştir. Üniversiteye giriş sistemlerinde, yapılan değişiklikleri kronolojik olarak şöyle özetleyebiliriz, 1974-1980 yılları arasında (6 yıl süreyle); Üniversite Seçme Sınavı ÜSS adı altında zaman zaman içerik değişiklikleri ile tek basamaklı merkezi sınavlar gerçekleştirilmiştir. 1981-1998 yılları arasında; (17 yıl süreyle) iki basamaklı bir sistem kullanılmıştır. (ÜSS- ÜYS veya ÖSS-ÖYS olarak), 1999-2009 yılları arasında; (10 yıl süreyle) tekrar eskiye dönülerek tek basamaklı (ÖSS) sınav sistemine geçilmiştir. 2010-2017 yılları arasında; (7 yıl süreyle) tekrar iki basamaklı (YGS- LYS) ve alan bazlı sınavlar uygulanmıştır.,2018 yılında ise, bu sene dördüncüsünü uygulayacağımız Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yani TYT-AYT sistemine geçilmiştir. Görüldüğü gibi Üniversiteye girişte; Üniversite Seçme Sınavı-ÜSS' den Öğrenci Seçme Sınavı-ÖSS'ye, Yükseköğretime Geçiş Sınavı ve Lisans Yerleştirme Sınavı YGS-LYS sisteminden, Yükseköğretim Kurumları Sınavı-YKS ( yani TYT-AYT ) sistemine kadar farklı sistemler uygulanmış olup, bu sistemler ölçme ve değerlendirme noktasında en doğru sistemi oluşturmak amacıyla dönüşmüştür” şeklinde konuştu.